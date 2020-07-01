Covid-19: pai de professor que furou pneu de ambulância sai do coma

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Depois de 20 dias internado, dos quais 15 intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Manoel Guedes Barreiro recebeu alta por volta do meio-dia desta quarta-feira (1). Infectado pelo novo coronavírus em junho, ele finalmente pôde voltar para a família, na casa onde vive em Vitória

"Foram dias muito angustiantes. Além da preocupação, só se tem notícia uma vez por dia. Depois, são 24 horas sem saber se ele estava melhorando ou piorando. Foi uma época marcada pela angústia e pela fé" Lucas Salles - Professor e filho do Manoel Guedes Barreiro

Apesar de ter 56 anos de idade, o repórter cinematográfico Manoel integrava o grupo de risco da pandemia por ser diabético, hipertenso e obeso. Hoje foi a notícia mais aguardada, mas cada dia era uma vitória. A primeira foi ele acordar do coma; a segunda, ele sair da intubação; e depois da UTI, lembrou o filho.

Atendendo a pedidos do próprio Manoel, família agradeceu a equipe do Hospital Evangélico com chocolates Crédito: Acervo pessoal

De acordo com ele, o pai ainda vai ficar 14 dias em isolamento domiciliar. Ele ainda está tossindo e o pulmão não se recuperou 100%. Por enquanto, ele fica em um quarto sozinho, mas precisa de ajuda para se movimentar porque não está com as pernas muito boas. Mas, na medida do possível, ele está bem, disse aliviado.

FAMÍLIA INTEIRA INFECTADA PELO CORONAVÍRUS

Cerca de um mês antes do pai, o próprio Lucas testou positivo para o novo coronavírus. No entanto, ele apresentou apenas sintomas leves, como febre, cansaço e dor no corpo. O mesmo aconteceu com vários parentes próximos: a esposa, o irmão, a mãe, dois primos e uma tia, que também enfrentaram a Covid-19.

"A gente vê na televisão o que acontece, mas não sente o mesmo tanto de quando acontece com alguém que a gente ama. Essa doença infectou minha família inteira e quase levou o meu pai" Lucas Salles - Professor e filho do Manoel Guedes Barreiro