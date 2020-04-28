Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emoção

Covid-19: paciente recuperado é aplaudido ao deixar hospital na Serra

Após ter ficado em estado grave, ele conseguiu se curar e foi para casa sob  aplausos da equipe de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:22

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:22

Homem curado de Covid-19 tem alta de hospital na Serra
Homem curado de Covid-19 tem alta de hospital na Serra Crédito: Internauta
Um corredor de aplausos e carinho esperou um homem de 48 anos na saída do setor de isolamento do hospital Dório Silva, na Serra. Na tarde desta terça-feira (28), o paciente, que esteve infectado com o novo coronavírus, teve alta e pôde voltar para casa.  "Quem merece esses aplausos são vocês. Que Deus abençoe e proteja muito vocês", diz ele, emocionado no vídeo. 
Funcionários do setor de tratamento de pacientes com Covid-19 comemoraram a melhora. Não é para menos: o homem chegou a ficar internado na UTI no hospital Jayme dos Santos Neves antes de ser transferido para o Dório Silva, onde ficou por quatro dias. A identidade dele não foi divulgada pelo hospital.  
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.

Veja Também

Hospital do ES pede apreensão de respiradores após empresa negar entrega

Aos 79 anos, aposentada faz marmitas para doar na Grande Vitória

Coronavírus: ES tem mais de 1,3 milhão de habitantes no grupo de risco

"O pulmão dele está curado e ele está bem estável. Ele ficou em estado grave, mas se estabilizou rapidamente. É sempre muito emocionante (a alta) porque é uma vitória passar por toda essa trajetória e sair curado. Os pacientes também se emocionam, porque durante o tratamento eles têm que ficar isolados", conta a diretora-geral do Dório Silva, Katiana Erler.  
Também nesta terça-feira (28), outra notícia de recuperação trouxe ânimo aos capixabas. Um idoso de 93 anos venceu a Covid-19 e recebeu alta do Hospital Meridional, na Serra, também sob aplausos da equipe de saúde. 

Veja Também

ES registra mais 14 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

Covid-19: já são 2.164 casos confirmados da doença no ES

Médica brasileira testa tratamento com anticoagulantes contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados