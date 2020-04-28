Covid-19: paciente recuperado é aplaudido ao deixar hospital na Serra

Um corredor de aplausos e carinho esperou um homem de 48 anos na saída do setor de isolamento do hospital Dório Silva, na Serra. Na tarde desta terça-feira (28), o paciente, que esteve infectado com o novo coronavírus, teve alta e pôde voltar para casa. "Quem merece esses aplausos são vocês. Que Deus abençoe e proteja muito vocês", diz ele, emocionado no vídeo.
Funcionários do setor de tratamento de pacientes com Covid-19 comemoraram a melhora. Não é para menos: o homem chegou a ficar internado na UTI no hospital Jayme dos Santos Neves antes de ser transferido para o Dório Silva, onde ficou por quatro dias. A identidade dele não foi divulgada pelo hospital.
"O pulmão dele está curado e ele está bem estável. Ele ficou em estado grave, mas se estabilizou rapidamente. É sempre muito emocionante (a alta) porque é uma vitória passar por toda essa trajetória e sair curado. Os pacientes também se emocionam, porque durante o tratamento eles têm que ficar isolados", conta a diretora-geral do Dório Silva, Katiana Erler.
Também nesta terça-feira (28), outra notícia de recuperação trouxe ânimo aos capixabas. Um idoso de 93 anos venceu a Covid-19 e recebeu alta do Hospital Meridional, na Serra, também sob aplausos da equipe de saúde.