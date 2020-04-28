Covid-19: paciente recuperado é aplaudido ao deixar hospital na Serra

Funcionários do setor de tratamento de pacientes com Covid-19 comemoraram a melhora. Não é para menos: o homem chegou a ficar internado na UTI no hospital Jayme dos Santos Neves antes de ser transferido para o Dório Silva, onde ficou por quatro dias. A identidade dele não foi divulgada pelo hospital.

"O pulmão dele está curado e ele está bem estável. Ele ficou em estado grave, mas se estabilizou rapidamente. É sempre muito emocionante (a alta) porque é uma vitória passar por toda essa trajetória e sair curado. Os pacientes também se emocionam, porque durante o tratamento eles têm que ficar isolados", conta a diretora-geral do Dório Silva, Katiana Erler.