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Coronavírus

Covid-19: Espírito Santo registra 3.709 mortes e chega a 143.954 casos

De sexta-feira (16) para este sábado (17), cinco mortes foram registradas e 861 casos confirmados, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 17:12

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:12

Coleta de sangue de para para realização do teste rápido de Covid-19 pela Petrobras
Número de casos diários aumentou neste sábado (17), mas número de mortes foi menor Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
Espírito Santo chegou, neste sábado (17), a 3.709 mortes pela Covid-19 registradas no Estado. No total são 143.954 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 861 novos casos e cinco óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.695 registros da doença, seguida por Vitória (18.327), Serra (17.682) e Cariacica (12.997). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.634 moradores infectados.
Os dados deste sábado mostram aumento no número de casos diários, mas queda no número de mortes, em comparação com a sexta-feira (16). No dia anterior, foram 674 novos casos e 10 mortes. 
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 133.127 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 481.111 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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