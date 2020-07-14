ES tem menor taxa de letalidade entre Estados com curvas semelhantes

Estado tem alto número de óbitos acumulados a cada 100 mil habitantes quando comparados a outros centros

Ao tratar sobre a incidência de novos casos, a comparação com outros Estados mostra o Espírito Santo com uma curva menos acentuada.

"Tivemos dias tensos e críticos, como a segunda quinzena de junho muito intensa. Mas o resultado concreto que temos são de mais de 1.400 leitos organizados e estruturados, e um grau de aderência ao isolamento social que nos permitiu ter um comportamento da pandemia que, em nenhum momento, colocou o atendimento da saúde em xeque", observou Nésio Fernandes.