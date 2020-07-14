ES tem menor taxa de letalidade entre Estados com curvas semelhantes

O Espírito Santo possui a menor taxa de letalidade pelo novo coronavírus entre Estados com curvas epidemiológicas semelhantes, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Os gráficos comparando a evolução de óbitos da doença entre as regiões foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) durante coletiva na tarde desta segunda-feira (13).
De acordo com os gráficos, a taxa de letalidade é inferior a 4%. Esse índice se comunica com a afirmação do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, de que o número de pessoas que se curam após internação na rede de saúde capixaba vem crescendo.
"O governo do Estado conseguiu homogeneizar o atendimento, tivemos capacidade técnica e não colapsamos", observou o secretário.
ÓBITOS ACUMULADOS
Porém, quando analisados os óbitos por 100 mil habitantes, o Estado aparece com um número de mortes acima de São Paulo, por exemplo. Por nota, a Secretaria de Saúde explica que o comportamento da pandemia aqui é diferente quando comparada ao comportamento em outros Estados brasileiros. Isso porque o Espírito Santo é pequeno territorialmente e em população, sendo dividido distintamente entre Grande Vitória e interior.
Atualmente, o Espírito Santo está em uma fase de estabilização da doença na Grande Vitória, mas há um aumento no número de casos nas cidades do interior.
NOVOS CASOS
Ao tratar sobre a incidência de novos casos, a comparação com outros Estados mostra o Espírito Santo com uma curva menos acentuada.
"Tivemos dias tensos e críticos, como a segunda quinzena de junho muito intensa. Mas o resultado concreto que temos são de mais de 1.400 leitos organizados e estruturados, e um grau de aderência ao isolamento social que nos permitiu ter um comportamento da pandemia que, em nenhum momento, colocou o atendimento da saúde em xeque", observou Nésio Fernandes.
O subsecretário Luiz Carlos Reblin também reforçou a importância das ações do governo estadual. "Não houve oscilação na assistência como ocorreu em outros Estados. Assim que a doença se instalou no Espírito Santo, as estratégias foram pensadas e também fizemos o inquérito sorológico, que nos permitiu conhecer o patamar de prevalência na Grande Vitória e no interior", observou.