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Covid-19

ES tem menor taxa de letalidade entre Estados com curvas semelhantes

Os dados da Fiocruz comparam as curvas dos Espírito Santo, Pará, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 21:58

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:58

Taxa de letalidade de coronavírus
Taxa de letalidade de coronavírus Crédito: Fiocruz
Espírito Santo possui a menor taxa de letalidade pelo novo coronavírus entre Estados com curvas epidemiológicas semelhantes, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Os gráficos comparando a evolução de óbitos da doença entre as regiões foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) durante coletiva na tarde desta segunda-feira (13). 
De acordo com os gráficos, a taxa de letalidade é inferior a 4%.  Esse índice se comunica com a afirmação do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, de que o número de pessoas que se curam após  internação na rede de saúde capixaba vem crescendo.
"O governo do Estado conseguiu homogeneizar o atendimento, tivemos capacidade técnica e não colapsamos", observou o secretário. 

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ÓBITOS ACUMULADOS

Taxa de óbitos acumulados de coronavírus
Taxa de óbitos acumulados de coronavírus Crédito: Fiocruz
Porém, quando analisados os óbitos por 100 mil habitantes, o Estado aparece com um número de mortes acima de São Paulo, por exemplo. Por nota, a Secretaria de Saúde explica que o comportamento da pandemia aqui é diferente quando comparada ao comportamento em outros Estados brasileiros. Isso porque o Espírito Santo é pequeno territorialmente e em população, sendo dividido distintamente entre Grande Vitória e interior.
Atualmente, o Espírito Santo está em uma fase de estabilização da doença na Grande Vitória, mas há um aumento no número de casos nas cidades do interior.  
Cemitério do Centro, em Vila Velha, também é administrado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Estado tem alto número de óbitos acumulados a cada 100 mil habitantes quando comparados a outros centros Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vila Velha

NOVOS CASOS

Casos novos de coronavírus
Casos novos de coronavírus Crédito: Fiocruz
Ao tratar sobre a incidência de novos casos, a comparação com outros Estados  mostra o Espírito Santo com uma curva menos acentuada. 
"Tivemos dias tensos e críticos, como a segunda quinzena de junho muito intensa. Mas o resultado concreto que temos são de mais de 1.400 leitos organizados e estruturados, e um grau de aderência ao isolamento social  que nos permitiu ter um comportamento da pandemia que, em nenhum momento,  colocou o atendimento da saúde em xeque", observou Nésio Fernandes.
O subsecretário Luiz Carlos Reblin  também reforçou a importância das ações do governo estadual. "Não houve oscilação na assistência como ocorreu em outros Estados. Assim que a doença se instalou no Espírito Santo, as estratégias foram pensadas e também fizemos o inquérito sorológico,  que nos permitiu conhecer o patamar de prevalência na Grande Vitória e  no interior", observou. 

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