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Pandemia no Estado

Covid-19: ES registra mais 15 mortes e 1.324 novos casos

Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (31)

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 16:55
Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 5 mil capixabas  Crédito: Pixabay
A véspera da chegada de 2021 foi mais um dia de luto e tristeza para famílias capixabas. O Espírito Santo registrou 15 óbitos e 1.324 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (31).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.081 mortes provocadas pela doença e 248.251 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 33.825 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.

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Em seguida, estão Serra (30.955), Vitória (28.864) e Cariacica (20.996). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.226 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.751.

CURADOS

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 227.931. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 768 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

Correção

02/01/2021 - 10:53
Uma versão anterior desse texto informava de forma equivocada que o município de Vila Velha tinha, no dia 31 de dezembro,  33.711 casos confirmados de Covid-19, Serra tinha 33.825 e Vitória, 30.955.  Os dados corretos para aquela data são: Vila Velha com 33.825, Serra com 30.955 e Vitória com 28.864. A matéria foi atualizada.

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