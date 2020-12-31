Covid-19: ES registra mais 15 mortes e 1.324 novos casos

Coronavírus já matou mais de 5 mil capixabas Crédito: Pixabay

A véspera da chegada de 2021 foi mais um dia de luto e tristeza para famílias capixabas. O Espírito Santo registrou 15 óbitos e 1.324 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta quinta-feira (31).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.081 mortes provocadas pela doença e 248.251 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 33.825 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (30.955), Vitória (28.864) e Cariacica (20.996). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.226 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.751.

CURADOS

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 227.931. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 768 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.