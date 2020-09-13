Covid-19: ES registra 8 mortes e 194 novos casos nas últimas 24h

Nas últimas 24h, o Espírito Santo registrou oito mortes e 194 novos casos confirmados de infecção de Covid-19. De acordo com as informações do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado alcançou o total de 3.346 óbitos neste domingo (13). Os números mostram que 119.548 casos da doença já foram confirmados.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.687 registros da doença, seguida por Vitória (14.414), Serra (14.407) e Cariacica (11.215). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.970 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 109.098 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 337.241 testes para detectar a doença já foram aplicados em todo o Estado.
OCUPAÇÃO DAS UTIs
Neste domingo (13), a taxa de ocupação de leitos de UTIs para a doença ficou abaixo de 50% (48,53%) levando-se em conta o número total de leitos que podem ser disponibilizados pelo Governo do Estado. A Sesa diz que tem capacidade total para 715 leitos de tratamento intensivo para pacientes com coronavírus.