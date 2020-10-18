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Pandemia

Covid-19: ES registra 3.713 mortes e chega a 144.415 casos

No intervalo de 24 horas,  quatro mortes foram registradas e 461 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 17:21

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 17:21

Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Paciente fazendo exame para detecção da Covid-19: número de casos e de mortes registrados neste domingo (18) diminuiu em relação à véspera Crédito: Prefeitura de Linhares
O Espírito Santo chegou, neste domingo (18), a 3.713 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 144.415 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 461 novos casos e quatro óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.780 registros da doença, seguido por Vitória (18.451), Serra (17.789) e Cariacica (13.031). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.645 moradores infectados.
Os dados deste domingo mostram queda no número de casos diários,  assim como no número de mortes, em comparação com o sábado (17). No dia anterior, foram 861 novos casos e cinco mortes.

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O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 133.595 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade permanece em 2,6% e, até agora, 452.719 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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