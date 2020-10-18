Covid-19: ES registra 3.713 mortes e chega a 144.415 casos

Paciente fazendo exame para detecção da Covid-19: número de casos e de mortes registrados neste domingo (18) diminuiu em relação à véspera

Os dados deste domingo mostram queda no número de casos diários, assim como no número de mortes, em comparação com o sábado (17). No dia anterior, foram 861 novos casos e cinco mortes.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 133.595 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade permanece em 2,6% e, até agora, 452.719 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.