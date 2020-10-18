Covid-19: ES registra 3.713 mortes e chega a 144.415 casos

O Espírito Santo chegou, neste domingo (18), a 3.713 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 144.415 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 461 novos casos e quatro óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.780 registros da doença, seguido por Vitória (18.451), Serra (17.789) e Cariacica (13.031). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.645 moradores infectados.
Os dados deste domingo mostram queda no número de casos diários, assim como no número de mortes, em comparação com o sábado (17). No dia anterior, foram 861 novos casos e cinco mortes.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 133.595 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade permanece em 2,6% e, até agora, 452.719 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.