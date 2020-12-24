Covid-19: ES registra 32 mortes e 1.744 novos casos em 24h

Vila Velha, com 32.605 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.533), Vitória (27.884) e Cariacica (20.190). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.111 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.640.