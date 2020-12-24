O Espírito Santo registrou 32 óbitos e 1.744 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (24), véspera de Natal. Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.898 mortes provocadas pela doença e 236.238 pessoas infectadas.
Vila Velha, com 32.605 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.533), Vitória (27.884) e Cariacica (20.190). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.111 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.640.
Covid-19 - ES registra 32 mortes e 1.744 novos casos em 24h
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 216.917, 736 somente nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 745 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.