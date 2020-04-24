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Pandemia

Covid-19: ES registra 48 mortes causadas pela doença

Novo número foi divulgado  no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 16:50

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 16:50

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Espírito Santo alcançou a marca de  48 mortes por causa do novo coronavírus, de acordo com os dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (24). Em 24 horas, foram cinco novas mortes.
Ainda de acordo com o painel, o Espírito Santo já soma  1.585 casos confirmados da doença. Desse total de diagnosticados com o novo coronavírus,  400 pessoas já se recuperaram e são consideradas curadas.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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