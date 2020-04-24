Covid-19: ES registra 48 mortes causadas pela doença

Ainda de acordo com o painel, o Espírito Santo já soma 1.585 casos confirmados da doença. Desse total de diagnosticados com o novo coronavírus, 400 pessoas já se recuperaram e são consideradas curadas.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.