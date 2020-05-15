Covid-19: Conselho de Enfermagem flagra irregularidades na UPA de Serra-Sede

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) encontrou uma série de irregularidades na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede, na Serra. Os problemas apontados vão desde a falta de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) a ausência de uma equipe exclusiva para atendimento dos pacientes com diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
A presidente do Coren, Andressa Barcellos, explicou que foi realizada uma fiscalização por duas conselheiras que identificaram as irregularidades, nesta quinta-feira (14). Por conta dos problemas constatados, foi realizada uma reunião com o secretário municipal de saúde, no local, para apontar os problemas. Andressa acrescentou que essa é a segunda fiscalização realizada na UPA de Serra-Sede. A outra foi feita no dia primeiro de abril e a equipe já tinha constatado os problemas, que foram apontadas para a direção da unidade.
As irregularidades encontradas na UPA põe em risco não só os profissionais que atuam no local, mas também os pacientes. Pessoas com síndrome gripal e de outras clínicas, por exemplo, estão sendo atendidos no mesmo local. Não há espaço separado para atendimentos dos pacientes com suspeita da Covid-19. Não há capote (EPI) para a coleta de swab e nem para a coleta de outras excretas humanas, como sangue, urina, fezes, destacou.
PRAZO
O Coren-ES deu um prazo de 24 horas, que se encerra nesta sexta-feira (15), para que a Prefeitura da Serra solucione todos os problemas da UPA. Caso não seja feito, o órgão prometeu suspender as atividades do serviço de enfermagem. Com isto o atendimento de novos pacientes será suspenso e somente serão atendidos os que estiverem no local, para que a interdição não comprometa o direito à saúde da população.
"O secretário se comprometeu a solucionar todas as irregularidades em 24 horas e enviar, para o Coren, um ofício informando tudo o que foi feito. E nós vamos monitorar para checar se vão cumprir tudo o que foi acordado, em ata, informou.
PREFEITURA
A prefeitura da Serra informou, por nota, que a UPA de Serra-Sede está funcionando normalmente. O Coren esteve na unidade, solicitou alguns ajustes de procedimentos e a Prefeitura da Serra já iniciou os trabalhos para adequar e atender as solicitações.
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
PROFISSIONAL
Ausência de Enfermeiro Responsável Técnico pelo Serviço de Enfermagem
Falta de Equipamento de Proteção Individual (EPIs)
Ausência de fluxo de limpeza e desinfecção para os materiais e equipamentos usados em pacientes com síndrome respiratória
Falta de capote impermeável para procedimentos de enfermagem que exponha o profissional aos aerossóis. Além disso, falta para troca sempre que necessário, sendo utilizado um único capote durante todo o plantão.
Falta de bota protetora para o manejo do corpo, tendo em vista os óbitos ocorridos no serviço.
Ausência de uma equipe exclusiva para atendimento dos pacientes com diagnóstico de Covid-19.
Falta de vestimenta privativa destinada aos profissionais que prestam atendimento em situações de urgências e emergência.
Ausência de uma área distinta na sala de emergência pediátrica para atendimento de casos suspeitos, confirmados da covid-19 e outras clínicas.
Ausência de álcool 70% nos setores em quantidade suficiente.
Ausência de profissional de enfermagem distinto atuando na central de materiais esterilizados para a área limpa e contaminada. No local o mesmo profissional atua nas duas áreas.