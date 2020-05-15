Covid-19: Conselho de Enfermagem flagra irregularidades na UPA de Serra-Sede

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h da Serra Sede, na Serra Crédito: Fernando Madeira

A presidente do Coren, Andressa Barcellos, explicou que foi realizada uma fiscalização por duas conselheiras que identificaram as irregularidades, nesta quinta-feira (14). Por conta dos problemas constatados, foi realizada uma reunião com o secretário municipal de saúde, no local, para apontar os problemas. Andressa acrescentou que essa é a segunda fiscalização realizada na UPA de Serra-Sede. A outra foi feita no dia primeiro de abril e a equipe já tinha constatado os problemas, que foram apontadas para a direção da unidade.

As irregularidades encontradas na UPA põe em risco não só os profissionais que atuam no local, mas também os pacientes. Pessoas com síndrome gripal e de outras clínicas, por exemplo, estão sendo atendidos no mesmo local. Não há espaço separado para atendimentos dos pacientes com suspeita da Covid-19. Não há capote (EPI) para a coleta de swab e nem para a coleta de outras excretas humanas, como sangue, urina, fezes, destacou.

PRAZO

O Coren-ES deu um prazo de 24 horas, que se encerra nesta sexta-feira (15), para que a Prefeitura da Serra solucione todos os problemas da UPA. Caso não seja feito, o órgão prometeu suspender as atividades do serviço de enfermagem. Com isto o atendimento de novos pacientes será suspenso e somente serão atendidos os que estiverem no local, para que a interdição não comprometa o direito à saúde da população.

"O secretário se comprometeu a solucionar todas as irregularidades em 24 horas e enviar, para o Coren, um ofício informando tudo o que foi feito. E nós vamos monitorar para checar se vão cumprir tudo o que foi acordado, em ata, informou.

PREFEITURA

A prefeitura da Serra informou, por nota, que a UPA de Serra-Sede está funcionando normalmente. O Coren esteve na unidade, solicitou alguns ajustes de procedimentos e a Prefeitura da Serra já iniciou os trabalhos para adequar e atender as solicitações.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS