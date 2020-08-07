Covid-19: cemitérios de Vitória adotam medidas de segurança no dia dos pais

A Prefeitura de Vitória adotou medidas de segurança para visitas nos cemitérios durante o dia dos pais

Além disso, a prefeitura informou que a Guarda Municipal atuará nos locais para evitar aglomerações durante as visitas. Equipes de apoio da própria prefeitura estarão nos cemitérios para dar informações aos visitantes.

O secretário da Central de Serviços, Marcos Aranda, relembrou a necessidade de se atentar às normas de segurança durante as visitas. "Nossos portões estarão abertos, mas é preciso que todos fiquem atentos às normas de segurança. Além disso, pedimos a todos que evitem aglomerações para não haver risco de contaminação", disse.