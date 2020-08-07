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Para evitar contaminação

Covid-19: cemitérios de Vitória adotam medidas de segurança no dia dos pais

A prefeitura informou que haverá fiscalização para evitar aglomeração, pessoas sem máscara não poderão entrar nos cemitérios e dispensers de álcool em gel estarão à disposição dos visitantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:45

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:45

Familiares velam corpo de Fabrício Caus no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória
A Prefeitura de Vitória adotou medidas de segurança para visitas nos cemitérios durante o dia dos pais Crédito: Geraldo Campos Jr
A Prefeitura de Vitória informou que os cemitérios públicos da cidade, o de Santo Antônio e o Boa Vista, em Maruípe, adotarão medidas especiais durante o dia dos pais, que será comemorado neste domingo (9). Segundo a prefeitura, pessoas sem máscara não poderão entrar e dispensers de álcool em gel serão colocados nas entradas dos locais.
A prefeitura informou que os cemitérios estarão abertos das 8h às 17h. A administração municipal relembrou a necessidade da utilização de máscaras de proteção, inclusive em crianças, e higienização com álcool em gel por conta da pandemia do coronavírus

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Além disso, a prefeitura informou que a Guarda Municipal atuará nos locais para evitar aglomerações durante as visitas. Equipes de apoio da própria prefeitura estarão nos cemitérios para dar informações aos visitantes.
O secretário da Central de Serviços, Marcos Aranda, relembrou a necessidade de se atentar às normas de segurança durante as visitas. "Nossos portões estarão abertos, mas é preciso que todos fiquem atentos às normas de segurança. Além disso, pedimos a todos que evitem aglomerações para não haver risco de contaminação", disse.

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