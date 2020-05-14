Covid-19: as estratégias das cidades com alto índice de contaminação

A situação em sete cidades do Espírito Santo preocupa quando se trata de contaminação pelo novo coronavírus. São os municípios que os dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, apontam que têm alto risco de contaminação pelo vírus: Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Fundão, na região metropolitana, e Santa Teresa, na Serrana. As três primeiras, inclusive, já ultrapassaram a marca de mil registros de pessoas infectadas cada uma.
Segundo especialistas da área da saúde, o isolamento e o distanciamento social são as principais medidas para reduzir a velocidade de disseminação do vírus. Por conta disso, as prefeituras dos sete municípios estão se mobilizando para tentar evitar ao máximo a circulação de pessoas.
Nessa luta, as medidas vão desde blocos de concreto no calçadão e restrição de circulação dentro de condomínios, como a gestão municipal de Vila Velha faz, ou até mesmo apagar as luzes de quadras e campos de futebol, como em Vitória e Serra. Confira as principais medidas adotadas por cada prefeitura.
CARIACICA
- Proibição da utilização de espaços públicos, de lazer, esportes, praças em geral e campos de futebol, cercados ou não, não importando o número de pessoas;
- As luzes de áreas públicas como ginásios, campos de areia, academias e pista de atletismo estão sendo mantidas apagadas;
- Faixas foram instaladas, assim como carros de som circulando, solicitando que as pessoas mantenham o isolamento social;
- Cartazes e panfletos estão entregues nas residências para orientar os moradores a ficar em casa;
- Equipe de fiscalização integrada com a PM para verificar o funcionamento do comércio atendendo às normas de fiscalização;
- Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 283 9255, todos os dias das 12h às 6h, e fins de semana 24h, e pela Ouvidoria 162, de segunda a sexta, das 12h às 17h.
SERRA
- Guardas-vidas estão realizando abordagens nas praias, utilizando máscaras e álcool em gel, para orientar banhistas, surfistas e demais praticantes de exercícios físicos a seguirem as orientações do isolamento;
- Equipes de fiscalização atua no comércio verificando o funcionando seguindo as regras estabelecidas na pandemia;
- Desde o final de abril, as luzes de quadras e campos de futebol estão sendo mantidas apagadas para evitar aglomerações;
- Aplicação de multas a estabelecimentos que funcionam em desacordo com as regras das autoridades.
VILA VELHA
- Decretou, na última segunda-feira (11), a restrição de circulação dentro de condomínios residenciais (a Prefeitura disse que se trata de evitar aglomerações, mas não definiu como funcionaria exatamente essa determinação);
- Restringiu permanência de pessoas nos calçadões das praias, praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental;
- Instalou quatro barreiras de concreto no calçadão da orla entre as praias da Costa e de Itaparica, bairros com maior incidência de casos da doença;
- Impediu ao cesso ao Morro do Moreno, ponto turístico da cidade;
- Equipes tem realizado abordagens de fiscalização em feiras e estabelecimentos comerciais;
- Dique-Aglomeração - (27) 99802-5325 - para receber denúncias;
- Barreiras sanitárias: duas vezes por dia são medidas as temperaturas de motoristas e caronas de veículos em pontos de fiscalização.
VITÓRIA
- Barreira sanitária na rodoviária;
- Redução da iluminação nos refletores da Praia de Camburi e em quadras, praças e jardins;
- Fiscalização a comércios e a aglomerações;
- Implantação telemedicina;
- A campanha contra gripe está acontecendo nas escolas e centros de educação infantil, com horário e dia agendados, para evitar aglomerações e idas desnecessárias às unidades de saúde;
- A Vigilância Sanitária atuando nas orientações aos supermercados;
FUNDÃO
- Blitze diárias no comércio, ruas e praças com orientações ao uso de máscaras e ao distanciamento social;
- notificação de estabelecimentos funcionando fora das normas;
- Implantação do disque-aglomeração: (27) 99791-9324;
- Sanitização de ruas, praças e calçadas;
- Cercamento de bancos e praças públicas para evitar que as pessoas frequentem o local;
- Carreatas com carros de som sobre o uso de máscaras e isolamento social;
- Distribuição de máscaras à população;
SANTA TERESA
A reportagem entrou em contato com as assessorias das prefeituras, mas não obtivemos retorno até o momento.