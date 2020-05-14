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Precisam barrar a epidemia

Covid-19: as estratégias das cidades com alto índice de contaminação

Com risco de contaminação elevado, municípios estão tomando atitudes para tentar conter o avanço do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 20:51

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 20:51

Instalação de barreiras na orla de Vila Velha para ampliação do índice de isolamento social
Instalação de barreiras na orla de Vila Velha para ampliação do índice de isolamento social Crédito: Carlos Alberto Silva
A situação em sete cidades do Espírito Santo preocupa quando se trata de contaminação pelo novo coronavírus. São os municípios que os dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, apontam que têm alto risco de contaminação pelo vírus: Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica,  Viana e Fundão, na região metropolitana, e Santa Teresa, na Serrana. As três primeiras, inclusive, já ultrapassaram a marca de mil registros de pessoas infectadas cada uma. 
Segundo especialistas da área da saúde, o isolamento e o distanciamento social são as principais medidas  para reduzir a velocidade de disseminação do vírus.  Por conta disso, as prefeituras dos sete municípios estão se mobilizando para tentar evitar ao máximo a circulação de pessoas. 
Nessa luta, as medidas vão desde blocos de concreto no calçadão e restrição de circulação dentro de condomínios, como a gestão municipal de Vila Velha faz, ou até mesmo apagar as luzes de quadras e campos de futebol, como em Vitória e Serra.  Confira as principais medidas adotadas por cada prefeitura. 
Bares foram fechados e donos multados em Cariacica nesta sexta-feira (08)
Bares foram fechados em Cariacica na última sexta (08) Crédito: Divulgação / Secretaria de Desenvolvimento de Cariacica

CARIACICA

  • Proibição da utilização de espaços públicos, de lazer, esportes, praças em geral e campos de futebol, cercados ou não, não importando o número de pessoas;
  • As luzes de áreas públicas como ginásios, campos de areia, academias e pista de atletismo estão sendo mantidas apagadas;
  • Faixas foram instaladas, assim como carros de som circulando,  solicitando que as pessoas mantenham o isolamento social;
  • Cartazes e panfletos estão entregues nas  residências para orientar os moradores a ficar em casa;
  • Equipe de fiscalização integrada com a PM para verificar o funcionamento do comércio atendendo às normas de fiscalização;
  • Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 283 9255, todos os dias das 12h às 6h, e fins de semana 24h, e pela Ouvidoria 162, de segunda a sexta, das 12h às 17h. 

SERRA

  • Guardas-vidas estão realizando abordagens nas praias, utilizando máscaras e álcool em gel, para orientar banhistas, surfistas e demais praticantes de exercícios físicos a seguirem as orientações do isolamento;
  • Equipes de fiscalização atua no comércio verificando o  funcionando seguindo as regras estabelecidas na pandemia; 
  • Desde o final de abril, as luzes de quadras e campos de futebol estão sendo mantidas apagadas para evitar aglomerações; 
  • Aplicação de multas a estabelecimentos que funcionam em desacordo com as regras das autoridades.  

VILA VELHA

  • Decretou, na última segunda-feira (11), a restrição de circulação dentro de condomínios residenciais (a Prefeitura disse que se trata de evitar aglomerações, mas não definiu como funcionaria exatamente essa determinação);
  • Restringiu permanência de pessoas nos calçadões das praias, praças, quadras desportivas, parques urbanos e unidades de conservação ambiental;
  • Instalou quatro barreiras de concreto no calçadão da orla entre as praias da Costa e de Itaparica, bairros  com maior incidência de casos da doença;
  • Impediu ao cesso ao Morro do Moreno, ponto turístico da cidade;
  • Equipes tem realizado abordagens de fiscalização em feiras e estabelecimentos comerciais;
  • Dique-Aglomeração  - (27) 99802-5325  - para receber denúncias;
  • Barreiras sanitárias: duas vezes por dia são medidas as temperaturas de motoristas e caronas de veículos em pontos de fiscalização.  
Vitória - ES - Prefeitura de Vitória reduz iluminação pública em alguns pontos da cidade, como na Praça dos Namorados, para evitar aglomerações.
Prefeitura de Vitória reduz iluminação pública em alguns pontos da cidade, como na Praça dos Namorados Crédito: Vitor Jubini

VITÓRIA

  •  Barreira sanitária na rodoviária;
  • Redução da iluminação nos refletores da Praia de Camburi e em quadras, praças e jardins;
  • Fiscalização a comércios e a aglomerações;
  • Implantação   telemedicina;
  • A campanha contra gripe está acontecendo nas escolas e centros de educação infantil, com horário e dia agendados, para evitar aglomerações e idas desnecessárias às unidades de saúde;
  • A Vigilância Sanitária atuando nas orientações aos supermercados; 

FUNDÃO

  • Blitze diárias no comércio, ruas e praças com orientações ao uso de máscaras e ao distanciamento social;
  • notificação de estabelecimentos funcionando fora das normas;
  • Implantação do disque-aglomeração: (27) 99791-9324;
  • Sanitização de ruas, praças e calçadas;
  • Cercamento de bancos e praças públicas para evitar que as pessoas frequentem o local;
  • Carreatas com carros de som sobre o uso de máscaras e isolamento social;
  • Distribuição de máscaras à população;

SANTA TERESA

A reportagem entrou em contato com as assessorias das prefeituras,  mas não obtivemos retorno até o momento. 

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