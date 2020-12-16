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Corpo de Bombeiros controla incêndio em área de mata em Vitória

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham desde às 13h30 desta quarta-feira (16) no combate ao incêndio nas proximidades dos bairros de Fradinhos, Romão e Parque da Fonte Grande

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:15
Militares do Corpo de Bombeiros atuam no combate a incêndio em Vitória
Militares do Corpo de Bombeiros atuam no combate a incêndio em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo trabalham, desde o início da tarde desta quarta-feira (16), para controlar um incêndio que atinge uma área de mata localizada nas proximidades dos bairros de Fradinhos, Romão e Parque da Fonte Grande, em Vitória. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe as causas do início das chamas. 
Segundo informações divulgadas pelo fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini, que acompanhou a atuação dos Bombeiros, o incêndio começou por volta das 13h30 e foi combatido inicialmente por agentes do Parque da Fonte Grande, entretanto, começou a se espalhar rapidamente. Um carro e em seguida um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados. 
"Eles informaram que ali é uma área de difícil acesso, pelo tipo da vegetação e do solo com muitas pedras. Como o dia está bem quente e seco, o fogo foi se espalhando rapidamente pelo local", destacou Jubini.
O fotógrafo também acrescentou que a principal preocupação da corporação era controlar o fogo antes que ele pudesse se espalhar para as residências e comunidades nas proximidades. Também existe a preocupação com os animais que habitam a reserva. 

Bombeiros realizam combate a incêndio em área de vegetação em Vitória

"Saí do local por volta das 15h10 e as equipes ainda atuavam tentando combater as chamas que são presentes, mas a situação inicial já estava bem mais controlada", completou.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 13h20, para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, no bairro Fradinhos, em Vitória. As equipes estiveram no local e conseguiram realizar o combate e extinção dos focos de incêndio  que atingiram área de vegetação não nativa da região. Foi utilizado apoio do helicóptero do Notaer, que sobrevoou o local atingido para verificar possíveis focos restantes na área, mas, até o momento, nada foi constatado. Não houve relatos de vítimas e nem de residências atingidas pelas chamas.

Atualização

16/12/2020 - 4:40
A nota do Corpo de Bombeiros chegou após a publicação da matéria. O texto foi atualizado.

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