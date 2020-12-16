Corpo de Bombeiros controla incêndio em área de mata em Vitória

Militares do Corpo de Bombeiros atuam no combate a incêndio em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo trabalham, desde o início da tarde desta quarta-feira (16), para controlar um incêndio que atinge uma área de mata localizada nas proximidades dos bairros de Fradinhos, Romão e Parque da Fonte Grande, em Vitória. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe as causas do início das chamas.

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Segundo informações divulgadas pelo fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini, que acompanhou a atuação dos Bombeiros, o incêndio começou por volta das 13h30 e foi combatido inicialmente por agentes do Parque da Fonte Grande, entretanto, começou a se espalhar rapidamente. Um carro e em seguida um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados.

"Eles informaram que ali é uma área de difícil acesso, pelo tipo da vegetação e do solo com muitas pedras. Como o dia está bem quente e seco, o fogo foi se espalhando rapidamente pelo local", destacou Jubini.

O fotógrafo também acrescentou que a principal preocupação da corporação era controlar o fogo antes que ele pudesse se espalhar para as residências e comunidades nas proximidades. Também existe a preocupação com os animais que habitam a reserva.

Bombeiros realizam combate a incêndio em área de vegetação em Vitória

"Saí do local por volta das 15h10 e as equipes ainda atuavam tentando combater as chamas que são presentes, mas a situação inicial já estava bem mais controlada", completou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 13h20, para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, no bairro Fradinhos, em Vitória. As equipes estiveram no local e conseguiram realizar o combate e extinção dos focos de incêndio  que atingiram área de vegetação não nativa da região. Foi utilizado apoio do helicóptero do Notaer, que sobrevoou o local atingido para verificar possíveis focos restantes na área, mas, até o momento, nada foi constatado. Não houve relatos de vítimas e nem de residências atingidas pelas chamas.