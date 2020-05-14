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Covid-19

Coronavírus: sobe para cinco o número de mortes em Afonso Cláudio

Nesta quarta-feira (13), duas mortes foram confirmadas pela Sesa no município serrano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 18:09

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 18:09

Afonso Claudio - Espirito Santo
Afonso Claudio - Espirito Santo Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
O município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, já registra cinco mortes causadas pelo novo coronavírus. A prefeitura da cidade, de pouco mais de 32 mil habitantes, diz que o avanço de casos da doença pode colocar o município no risco alto de transmissão, segundo o governo do Estado.  
A secretária de Saúde Silvia Renata Freislebem afirma que a quantidade de mortes no pequeno município é preocupante. Duas mortes foram registradas nesta quarta-feira (13). Ela conta que a última vítima era um homem, idoso; já o outro caso, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta, era de uma morte suspeita por coronavírus que se confirmou.
A maioria das vítimas eram idosos que tinham algum tipo de comorbidade. Esse número não era esperado, pois não eram  casos suspeitos, foram para tratamentos em hospitais de Vitória e, com sintomas lá, fizeram o teste do Lacen e deram positivo, comenta Freislebem. Apenas um dos casos, o de uma senhora, aconteceu por transmissão comunitária no município, onde ela veio a falecer.

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Afonso Cláudio tem atualmente 33 casos positivos para coronavírus, 17 deles estão curados, segundo a prefeitura. A secretária reforça o pedido de isolamento social, o uso de máscaras e higienização das mãos. As famílias dessas vítimas estão sendo monitoradas. Temos feito barreiras nas estradas e fiscalização nos comércios. Estamos no risco moderado e podemos ir para o alto, mas esperamos que isso não aconteça, revelou a secretária de saúde.

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