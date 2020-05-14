Coronavírus: sobe para cinco o número de mortes em Afonso Cláudio

A maioria das vítimas eram idosos que tinham algum tipo de comorbidade. Esse número não era esperado, pois não eram casos suspeitos, foram para tratamentos em hospitais de Vitória e, com sintomas lá, fizeram o teste do Lacen e deram positivo, comenta Freislebem. Apenas um dos casos, o de uma senhora, aconteceu por transmissão comunitária no município, onde ela veio a falecer.