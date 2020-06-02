Coronavírus: risco de morte no ES aumenta a partir dos 50 anos

Ao sentir os sintomas, não deixe de fazer o teste do novo coronavírus Crédito: Freepik

A partir dos 50 anos, o risco de morrer após ser contaminado pelo novo coronavírus aumenta. Na faixa etária que vai até aos 59 anos, a taxa de letalidade é de quase 4%, o que significa que quatro em cada cem pessoas doentes vão a óbito. É o que apontam as estatísticas da doença contabilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , presentes no Painel Covid-19.

O diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, observa que a letalidade capixaba está abaixo de Estados como o Rio de Janeiro, com 10%. Acrescenta que estamos com números bem próximos da realidade, uma vez que estamos realizando 11 mil testes para cada um milhão de habitantes. No Brasil, são 3 mil testes/um milhão de habitantes. Temos uma precisão maior em nossa taxa de letalidade, disse, observando que temos vários estados brasileiros que possuem um nível elevado de subnotificação da doença.

A taxa de letalidade pode ser ainda medida por faixa etária, indicando os riscos de se contrair a doença nestas etapas da vida. Um exemplo é o que ocorre na faixa de 60 a 69 anos, onde uma pessoa morre a cada dez que estão doentes. Confira abaixo os percentuais de risco em cada uma das faixas:

Acima de 90 - 43,52%



- 43,52% 80 e 89 anos - 35,83%



- 35,83% 79 a 79 anos - 23,32%



- 23,32% 60 a 69 anos - 11%



- 11% 50 a 59 anos - 3,90%



- 3,90% 40 a 49 anos - 1,57%



- 1,57% 30 a 39 anos - 0,49%



- 0,49% 20 a 29 anos - 0,44%



- 0,44% 5 a 19 anos - 0%



- 0% 0 a 4 anos - 0,77%

