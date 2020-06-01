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Cachoeiro de Itapemirim

Coronavírus: paciente se emociona ao deixar UTI sob aplausos no ES

Mariza Pereira Guimarães estava há quatro dias na UTI para tratamento da Covid-19; agora segue em recuperação na enfermaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 19:28

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 19:28

Paciente deixa UTI para continuar tratamento na enfermaria
Paciente deixa UTI para continuar tratamento na enfermaria Crédito: Reprodução/Divulgação Santa Casa
A semana começou com emoção para os profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (1º), uma paciente com coronavírus recebeu alta médica da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, agora, segue o tratamento na enfermaria.
De acordo com o hospital, Mariza Pereira Guimarães, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, estava há quatro dias na UTI para tratamento da Covid-19. Em uma cadeira de rodas, ela ficou emocionada ao deixar a unidade, sob os aplausos dos profissionais que cuidaram dela nesse período. A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro é um dos hospitais de referência no Sul do Estado para tratamento da doença.
Os profissionais da saúde também se emocionam a cada vitória na recuperação dos pacientes. A fisioterapeuta Samanta Machado explica que, depois que deixa a UTI, o paciente fica debilitado. Mas com o trabalho diário da fisioterapia ele consegue fazer os próprios movimentos sem sentir falta de ar. Fico muito feliz quando vejo cada um deles se recuperando. É um resultado muito gratificante para todos nós, revela.
O enfermeiro Jucélio Gonçalves também reconhece a importância do trabalho que realiza. Sabemos que é um sofrimento ficar longe da família, mas a gente tenta fazer um atendimento humanizado, conversar com o paciente para que ele se sinta mais confortável. E a gente percebe que o trabalho foi satisfatório quando ele recebe alta e vai para casa. É uma experiência inesquecível, conta.

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Além dos atendimentos de urgência e emergência, a Santa Casa também atende os casos graves que precisam de internação. Atualmente, o hospital possui 27 leitos de UTI e 41 leitos de enfermaria, exclusivos para tratamento de Covid-19.

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