Coronavírus: paciente se emociona ao deixar UTI sob aplausos no ES

Paciente deixa UTI para continuar tratamento na enfermaria Crédito: Reprodução/Divulgação Santa Casa

A semana começou com emoção para os profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (1º), uma paciente com coronavírus recebeu alta médica da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, agora, segue o tratamento na enfermaria.

De acordo com o hospital, Mariza Pereira Guimarães, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, estava há quatro dias na UTI para tratamento da Covid-19. Em uma cadeira de rodas, ela ficou emocionada ao deixar a unidade, sob os aplausos dos profissionais que cuidaram dela nesse período. A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro é um dos hospitais de referência no Sul do Estado para tratamento da doença.

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Os profissionais da saúde também se emocionam a cada vitória na recuperação dos pacientes. A fisioterapeuta Samanta Machado explica que, depois que deixa a UTI, o paciente fica debilitado. Mas com o trabalho diário da fisioterapia ele consegue fazer os próprios movimentos sem sentir falta de ar. Fico muito feliz quando vejo cada um deles se recuperando. É um resultado muito gratificante para todos nós, revela.

O enfermeiro Jucélio Gonçalves também reconhece a importância do trabalho que realiza. Sabemos que é um sofrimento ficar longe da família, mas a gente tenta fazer um atendimento humanizado, conversar com o paciente para que ele se sinta mais confortável. E a gente percebe que o trabalho foi satisfatório quando ele recebe alta e vai para casa. É uma experiência inesquecível, conta.