Coronavírus no ES: segunda morte é registrada em Cariacica

Leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES

Ao todo, são 557 casos confirmados de Covid-19 no Estado. Subiu para 18 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação consta no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta terça-feira (14). Outras duas mortes estão em investigação.

A última morte registrada neste boletim é de um homem de 43 anos, morador de Cariacica, e que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para atendimento a pacientes confirmados com a Covid-19. O paciente tinha algumas comorbidades.

É a segunda morte registrada de um morador de Cariacica. O primeiro caso aconteceu no último dia 12, quando um homem de 68 anos morreu após ficar internado em um hospital filantrópico de Vila Velha.

OCUPAÇÃO DOS LEITOS

Segundo a Sesa, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos seis hospitais públicos de referência para a Covid-19 é de 55%. Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.

Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.