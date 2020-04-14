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Covid-19

Coronavírus no ES: segunda morte é registrada em Cariacica

Outras duas mortes estão em investigação, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 20:09

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 20:09

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES
Subiu para 18 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação consta no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta terça-feira (14). Outras  duas mortes estão em investigação. Ao todo, são 557 casos confirmados de Covid-19 no Estado.
A última morte registrada neste boletim é de um homem de 43 anos, morador de Cariacica, e que estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência para atendimento a pacientes confirmados com a Covid-19. O paciente tinha algumas comorbidades. 
É a segunda morte registrada de um morador de Cariacica. O primeiro caso aconteceu no último dia 12, quando um homem de 68 anos  morreu  após ficar internado em um hospital filantrópico de Vila Velha. 

OCUPAÇÃO DOS LEITOS

Segundo a Sesa, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos seis hospitais públicos de referência para a Covid-19 é de 55%. Os pacientes em investigação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ficam em leitos de UTI de isolamento; sendo confirmados, são levados para unidades de UTI exclusivas para pacientes com Covid-19.
Caso sejam descartados no PCR-RT, são removidos para outros hospitais. Caso o PCR-RT venha negativo, mas o paciente apresente clínica sugestiva de Covid-19, o paciente é definido como inconclusivo, podendo ser submetido a novas avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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