Coronavírus no ES: paciente recebe alta após 23 dias de internação em UTI

Depois de quase 30 dias internado na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o paciente Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17). A família leu uma carta de agradecimento aos profissionais de saúde.
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro, o paciente ficou 23 dias internado na UTI, em estado grave. Esse foi mais um milagre que alcançamos do Senhor que usou as mãos humanas para realizar a cura na minha vida, disse Valdir Ferreira Gabriel.
Até esta quarta-feira (17), foram registradas, pela unidade, 233 altas. Ele agradeceu o apoio que recebeu dos profissionais de saúde. Aqui as pessoas trabalham com o coração, com a alma. Só tenho a agradecer a Deus e ao hospital, desde os funcionários da higienização, aos médicos que cuidaram de mim, falou o paciente.
Na saída da unidade, Valdirene Naygor, filha do Valdir, leu uma carta de agradecimento pela recuperação do pai. Foi um momento difícil para nós, mas graças a Deus tivemos essa vitória. Só temos que agradecer a todos vocês. A Santa Casa foi uma família para a gente nessa turbulência que vivemos disse a filha do paciente.
Para o médico da unidade, Carlos Alberto Marques Aredes, ver alguém recebendo alta e indo para casa é uma vitória. Segundo ele, esse é o resultado de um esforço diário para salvar vidas. "É uma luta grande. Essa é uma doença nova, mas ver cada paciente indo para casa é motivo de muita alegria para toda a equipe. Receber esse reconhecimento da família é muito importante para nós. Somos uma família e que trabalha unida para conquistar nossos objetivos".