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Vitória contra a Covid-19

Coronavírus no ES: paciente recebe alta após 23 dias de internação em UTI

Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, estava internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e recebeu alta nesta quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 16:05

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 16:05

Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17)
Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17) Crédito: Divulgação/Santa Casa
Depois de quase 30 dias internado na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o paciente Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17). A família leu uma carta de agradecimento aos profissionais de saúde.
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro, o paciente ficou 23 dias internado na UTI, em estado grave. Esse foi mais um milagre que alcançamos do Senhor que usou as mãos humanas para realizar a cura na minha vida, disse Valdir Ferreira Gabriel.
Até esta quarta-feira (17), foram registradas, pela unidade, 233 altas. Ele agradeceu o apoio que recebeu dos profissionais de saúde. Aqui as pessoas trabalham com o coração, com a alma. Só tenho a agradecer a Deus e ao hospital, desde os funcionários da higienização, aos médicos que cuidaram de mim, falou o paciente.
Na saída da unidade, Valdirene Naygor, filha do Valdir, leu uma carta de agradecimento pela recuperação do pai. Foi um momento difícil para nós, mas graças a Deus tivemos essa vitória. Só temos que agradecer a todos vocês. A Santa Casa foi uma família para a gente nessa turbulência que vivemos disse a filha do paciente.
Para o médico da unidade, Carlos Alberto Marques Aredes, ver alguém recebendo alta e indo para casa é uma vitória. Segundo ele, esse é o resultado de um esforço diário para salvar vidas. "É uma luta grande. Essa é uma doença nova, mas ver cada paciente indo para casa é motivo de muita alegria para toda a equipe. Receber esse reconhecimento da família é muito importante para nós. Somos uma família e que trabalha unida para conquistar nossos objetivos".

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