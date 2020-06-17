Coronavírus no ES: paciente recebe alta após 23 dias de internação em UTI

Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17) Crédito: Divulgação/Santa Casa

Depois de quase 30 dias internado na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, para tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , o paciente Valdir Ferreira Gabriel, de 52 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (17). A família leu uma carta de agradecimento aos profissionais de saúde.

Segundo a Santa Casa de Cachoeiro, o paciente ficou 23 dias internado na UTI, em estado grave. Esse foi mais um milagre que alcançamos do Senhor que usou as mãos humanas para realizar a cura na minha vida, disse Valdir Ferreira Gabriel.

Até esta quarta-feira (17), foram registradas, pela unidade, 233 altas. Ele agradeceu o apoio que recebeu dos profissionais de saúde. Aqui as pessoas trabalham com o coração, com a alma. Só tenho a agradecer a Deus e ao hospital, desde os funcionários da higienização, aos médicos que cuidaram de mim, falou o paciente.

Na saída da unidade, Valdirene Naygor, filha do Valdir, leu uma carta de agradecimento pela recuperação do pai. Foi um momento difícil para nós, mas graças a Deus tivemos essa vitória. Só temos que agradecer a todos vocês. A Santa Casa foi uma família para a gente nessa turbulência que vivemos disse a filha do paciente.