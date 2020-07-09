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Prevenção

Coronavírus: motoristas de ônibus e taxistas são testados em Linhares

O objetivo da ação é  oferecer maior segurança aos passageiros e motoristas, já que a prestação desses serviços é considerada essencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 17:08

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:08

Testagem de taxistas e motoristas de ônibus em Linhares
Testagem de taxistas e motoristas de ônibus em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Coronavírus: motoristas de ônibus e taxistas são testados em Linhares
Os motoristas de ônibus e taxistas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, estão passando por testes para detectar a contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da ação é  monitorar o comportamento do vírus na cidade e oferecer maior segurança aos passageiros e profissionais do transporte, já que a prestação desses serviços é considerada essencial.
A Prefeitura de Linhares informou que promove até esta quinta-feira (9) uma operação para testar cerca de 110 taxistas do município.  A testagem também foi ampliada para 280 motoristas de ônibus que atuam no transporte coletivo municipal, e será finalizada até a sexta-feira (10).

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Segundo o Executivo, a coleta do material para o exame será feita em um  laboratório no bairro Conceição por meio de agendamento prévio, para evitar aglomerações. Os taxistas e os motoristas de transporte coletivo recebem uma senha para acessar o resultado do teste ou podem retirá-lo no próprio laboratório.
Caso o resultado do teste seja positivo, o taxista ou o motorista de transporte coletivo será monitorado pela equipe de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares e terá que cumprir o isolamento domiciliar, e, caso o médico recomende, o protocolo de medicamentos será sugerido.

TESTAGEM EM LINHARES 

De acordo com a prefeitura, dos 8 mil testes adquiridos, a rede municipal de Saúde já realizou a coleta de 5.200 exames para detecção da Covid-19 em pacientes internados, profissionais de saúde, profissionais de segurança, idosos de instituições de longa permanência, pessoas que trabalham nessas instituições e pessoas do grupo de risco, como pacientes com doenças crônicas e idosos.

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