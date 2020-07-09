Testagem de taxistas e motoristas de ônibus em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: motoristas de ônibus e taxistas são testados em Linhares

Os motoristas de ônibus e taxistas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, estão passando por testes para detectar a contaminação pelo novo coronavírus . De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da ação é monitorar o comportamento do vírus na cidade e oferecer maior segurança aos passageiros e profissionais do transporte, já que a prestação desses serviços é considerada essencial.

A Prefeitura de Linhares informou que promove até esta quinta-feira (9) uma operação para testar cerca de 110 taxistas do município. A testagem também foi ampliada para 280 motoristas de ônibus que atuam no transporte coletivo municipal, e será finalizada até a sexta-feira (10).

Segundo o Executivo, a coleta do material para o exame será feita em um laboratório no bairro Conceição por meio de agendamento prévio, para evitar aglomerações. Os taxistas e os motoristas de transporte coletivo recebem uma senha para acessar o resultado do teste ou podem retirá-lo no próprio laboratório.

Caso o resultado do teste seja positivo, o taxista ou o motorista de transporte coletivo será monitorado pela equipe de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Linhares e terá que cumprir o isolamento domiciliar, e, caso o médico recomende, o protocolo de medicamentos será sugerido.

TESTAGEM EM LINHARES