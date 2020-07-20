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Coronavírus: Monsenhor da Diocese de Cachoeiro continua internado

Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, testou positivo para o novo coronavírus na última semana e precisou ser hospitalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 16:57

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:57

O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19
O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, está internado com Covid-19 Crédito: Divulgação/Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
O Monsenhor Antônio Rômulo Zagotto, de 72 anos, continua internado em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O religioso testou positivo para o novo coronavírus na última semana e precisou ser hospitalizado.
Segundo informações da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, ele está bem, porém ainda não há previsão de alta médica. A administração da instituição disse ainda que, nos próximos dias, divulgará atualização do estado de saúde do Monsenhor Rômulo.
O religioso cumpria quarentena em Castelo e, após apresentar sintomas gripais, testou positivo para Covid-19. A Diocese pediu a todos os clérigos e fiéis orações por ele e por todos os doentes infectados pela doença.

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