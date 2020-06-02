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Avanço da pandemia

Coronavírus: Marataízes prorroga suspensão das aulas até 31 de julho

A decisão, assinada pelo prefeito Tininho Batista e divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira (1), tem como justificativa o crescimento dos números de casos confirmados e de mortes por Covid-19 no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 11:04

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 11:04

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças
Marataízes proíbiu permanência de pessoas em praias e praças Crédito: Divulgação
A suspensão de aulas nas escolas e creches da rede municipal de ensino de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, como medida de minimizar a disseminação do novo coronavírus, foi prorrogada até o dia 31 de julho deste ano. A decisão foi assinada pelo prefeito Tininho Batista e divulgada no Diário Oficial da última segunda-feira (1), e tem como justificativa o crescimento dos números de casos confirmados e de mortes por Covid-19 no município.
De acordo com o prefeito, a decisão considerou o Decreto nº 672/2020, que declarou Calamidade Pública no Município de Marataízes em razão da pandemia do novo coronavírus, além da necessidade de conter a propagação de infecção e a transmissão local e de preservar a saúde de moradores da região, e de profissionais do magistério, servidores e estagiários.
"Considerando o aumento exponencial dos casos do coronavírus (Covid-18) no Brasil, bem como a confirmação de sua transmissão comunitária no Estado do Espírito Santo; considerando as orientações no Ministério da Saúde, as recomendatórias do Ministério Público Estadual e o decreto do Governo do Estado do Espirito Santo que tratam das medidas que prevenção de combate à Covid-19, evitando inclusive as aglomerações sociais", justificou o prefeito na publicação. 
Entre as justificativas, o prefeito ainda afirmou que a rede municipal de ensino atende mais de 8 mil alunos e conta com um quadro de pessoal com mais de 1.300 servidores, entre profissionais no magistério e aqueles que exercem atividades de apoio administrativo e de apoio logístico.

TRÊS MORTES EM 24 HORAS

Na última sexta-feira (29), a prefeitura divulgou a 14ª morte provocada pelo novo coronavi?rus. O caso foi o quinto óbito registrado pelo município em uma única semana. Na manhã desta terça-feira (2), Maratai?zes já aparece no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com 15 mortes e 241 casos confirmados, sendo o município do Litoral Sul mais afetado pelo vírus. 
Três dessas mortes aconteceram em apenas 24 horas, segundo nota divulgada pela prefeitura na última quinta-feira (28). A lealidade da doença na região chegou a 6,22%. 
O município decretou uma série de medidas mais restritivas ao funcionamento do comércio e a população, como a proibição da permanência das pessoas em ruas, praças e calçadas da orla. Além disso, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório. 

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