Coronavírus: Marataízes prorroga suspensão das aulas até 31 de julho

Marataízes proíbiu permanência de pessoas em praias e praças Crédito: Divulgação

A suspensão de aulas nas escolas e creches da rede municipal de ensino de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, como medida de minimizar a disseminação do novo coronavírus , foi prorrogada até o dia 31 de julho deste ano. A decisão foi assinada pelo prefeito Tininho Batista e divulgada no Diário Oficial da última segunda-feira (1), e tem como justificativa o crescimento dos números de casos confirmados e de mortes por Covid-19 no município.

De acordo com o prefeito, a decisão considerou o Decreto nº 672/2020, que declarou Calamidade Pública no Município de Marataízes em razão da pandemia do novo coronavírus, além da necessidade de conter a propagação de infecção e a transmissão local e de preservar a saúde de moradores da região, e de profissionais do magistério, servidores e estagiários.

"Considerando o aumento exponencial dos casos do coronavírus (Covid-18) no Brasil, bem como a confirmação de sua transmissão comunitária no Estado do Espírito Santo; considerando as orientações no Ministério da Saúde, as recomendatórias do Ministério Público Estadual e o decreto do Governo do Estado do Espirito Santo que tratam das medidas que prevenção de combate à Covid-19, evitando inclusive as aglomerações sociais", justificou o prefeito na publicação.

Entre as justificativas, o prefeito ainda afirmou que a rede municipal de ensino atende mais de 8 mil alunos e conta com um quadro de pessoal com mais de 1.300 servidores, entre profissionais no magistério e aqueles que exercem atividades de apoio administrativo e de apoio logístico.

TRÊS MORTES EM 24 HORAS

Na última sexta-feira (29), a prefeitura divulgou a 14ª morte provocada pelo novo coronavi?rus . O caso foi o quinto óbito registrado pelo município em uma única semana. Na manhã desta terça-feira (2), Maratai?zes já aparece no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com 15 mortes e 241 casos confirmados, sendo o município do Litoral Sul mais afetado pelo vírus.