Coronavírus: ES registra 8 mortes e 719 novos casos nas últimas 24h

O Espírito Santo registrou 719 novos casos de coronavírus e 8 óbitos nas últimas 24 horas. As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que, na atualização deste sábado (3), indica 133.744 casos da doença e 3.572 mortes no Estado desde o início da pandemia.
O município do Estado com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, com 18.598 notificações da Covid-19, seguido pelas demais cidades da Grande Vitória. Vitória tem 16.515 registros de pacientes infectados, seguida pela Serra com 16.184 e Cariacica, com 12.137 pessoas que contraíram a doença.
O número de pacientes considerados curados é de 123.083 no Estado, sendo 777 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 2,7%.