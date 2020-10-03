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Pandemia

Coronavírus: ES registra 8 mortes e 719 novos casos nas últimas 24h

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado soma 133.744 casos da doença desde o início da pandemia e 3.572 mortes

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 16:58
100 mil casos de coronavírus
Coronavírus: novos casos da doença são contabilizados no Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou 719 novos casos de coronavírus e 8 óbitos nas últimas 24 horas. As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que, na atualização deste sábado (3), indica 133.744 casos da doença e 3.572 mortes no Estado desde o início da pandemia.
O município do Estado com o maior número de casos continua sendo Vila Velha, com 18.598 notificações da Covid-19, seguido pelas demais cidades da Grande Vitória. Vitória tem 16.515 registros de pacientes infectados, seguida pela Serra com 16.184 e Cariacica, com 12.137 pessoas que contraíram a doença.

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