Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.604 mortes e 135.850 casos

Painel Covid-19 mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 849 novos casos e 10 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 17:47

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:47

Covid-19
Covid-19: dados da doença no Espírito Santo são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.604 mortes e 135.850 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (6). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 849 novos casos e 10 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.053 registros da doença, seguida por Vitória (16.990), Serra (16.361) e Cariacica (12.313). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.428 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 125.105 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 406.801 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Veja Também

Escolas da rede municipal da Serra vão ter aulas presenciais só em 2021

Veja lista das 50 cidades do ES que estão há sete dias sem mortes por Covid

Com uso de carreta, servidores da Educação serão testados até dia 16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados