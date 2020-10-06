Coronavírus: ES registra 3.604 mortes e 135.850 casos

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.604 mortes e 135.850 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (6). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 849 novos casos e 10 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.053 registros da doença, seguida por Vitória (16.990), Serra (16.361) e Cariacica (12.313). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.428 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 125.105 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,7% e, até agora, 406.801 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.