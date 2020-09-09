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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.298 mortes e passa de 117 mil casos

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostram que o Estado já soma 117.270 casos da doença e 3.298 óbitos desde o começo da pandemia

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 17:16
100 mil casos de coronavírus
Crédito: Arte Geraldo Neto
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.298 mortes e 117.270 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (09). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 692  novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.447 registros da doença, seguida por Vitória (14.236), Serra (14.112) e Cariacica (11.055). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.939 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 107.156 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 327.439 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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