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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.720 mortes e passa de 91 mil infectados

Neste sábado (08), o Painel Covid-19 apontou que em 24 horas mais 1.223 pessoas foram  infectadas e 22 morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 17:27

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 17:27

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
O número de pessoas infectadas  pelo novo coronavírus atingiu a marca de  91.146 confirmados no  Espírito Santo neste sábado (08). Dentro dos que tiveram diagnóstico positivo para a doença,  2.720  morreram. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram registrados mais 1.223 infectados e 22 novos óbitos, de acordo com dados do Painel Covid-19. 
Os números mostram que os municípios da Grande Vitória ainda possuem a maior concentração de contaminados: Vila Velha (13.276), Vitória (12.097), Serra (11.701) e Cariacica (9.405). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior do Estado: Linhares (4.835), Colatina (4.261) e Cachoeiro de Itapemirim (3.883).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking com o maior número de moradores infectados com  1.595 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares estão dois bairros de Vila Velha:  Praia da Costa (1.452) e Itapuã (991).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,98%.
No Espírito Santo, já foram realizados  190.284 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiu vencer a Covid-19: 76.985 são considerados curados.

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