Coronavírus: ES registra 2.720 mortes e passa de 91 mil infectados

Covid-19 Crédito: Pixabay

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu a marca de 91.146 confirmados no Espírito Santo neste sábado (08). Dentro dos que tiveram diagnóstico positivo para a doença, 2.720 morreram. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram registrados mais 1.223 infectados e 22 novos óbitos, de acordo com dados do Painel Covid-19.

Os números mostram que os municípios da Grande Vitória ainda possuem a maior concentração de contaminados: Vila Velha (13.276), Vitória (12.097), Serra (11.701) e Cariacica (9.405). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior do Estado: Linhares (4.835), Colatina (4.261) e Cachoeiro de Itapemirim (3.883).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking com o maior número de moradores infectados com 1.595 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares estão dois bairros de Vila Velha: Praia da Costa (1.452) e Itapuã (991).

Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 2,98%.