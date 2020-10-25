Coronavírus: ES passa de 150 mil casos e 3,7 mil mortos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 21.889 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.234), Serra (19.005) e Cariacica (13.583). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.766 moradores infectados.

Ao todo, 138.829 pacientes já se curaram da doença, sendo 551 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 483.807 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.

