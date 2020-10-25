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Painel Covid

Coronavírus: ES passa de 150 mil casos e 3,7 mil mortos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 21.889 registros da doença desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 17:06

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 17:06

Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: teste para detectar o novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares
O Espírito Santo registrou mais sete mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas elevando para 3.787 o número de vítimas da doença até o momento no Estado. As informações são do Painel Covid, da Secretaria estadual de Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste domingo (25).  A ferramenta mostra ainda que 663 pessoas tiveram confirmação da doença desde sábado (24), totalizando 150.317 testes positivos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente, com 21.889 registros da doença desde o início da pandemia, seguido por Vitória (19.234), Serra (19.005) e Cariacica (13.583). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.766 moradores infectados. 
Ao todo, 138.829 pacientes já se curaram da doença, sendo 551 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade no Estado é de 2,5% e, até agora, 483.807 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Espírito Santo.

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