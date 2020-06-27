Coronavírus: ES chega a 1.542 mortes e tem 43.099 casos confirmados

O novo coronavírus (Covid-19) foi responsável, até a noite deste sábado (27), pela morte de 1.542 pessoas no Espírito Santo. Somente nas últimas 24 horas, 35 pessoas perderam a luta contra a doença. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O Estado também atingiu a marca de 43.099 casos, sendo 1.447 diagnósticos positivos infectadas apenas nas últimas 24 horas.
O total de pacientes curados também aumentou: 25.418 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento, 100.915 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.
A atualização do Painel Covid-19 sofreu atraso. Diariamente, os dados costumam ser divulgados por volta das 16h30, 17h, mas, neste sábado (27), só saíram às 20h40. De acordo com a Sesa, as informações só começaram a ser atualizadas depois das 18 horas, o que fez com que houvesse a demora.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.