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Pandemia

Coronavírus: ES chega a 1.542 mortes e tem 43.099 casos confirmados

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram contabilizados 35 óbitos e 1.447 diagnósticos positivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 20:51

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 20:51

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
O  novo coronavírus (Covid-19) foi responsável, até a noite deste sábado (27), pela morte de 1.542 pessoas no Espírito Santo. Somente nas últimas 24 horas, 35 pessoas perderam a luta contra a doença. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O Estado também atingiu a marca de 43.099 casos, sendo 1.447 diagnósticos positivos infectadas apenas nas últimas 24 horas.
O total de pacientes curados também aumentou:  25.418 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento, 100.915 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra  lidera o ranking do Estado com 7.141 registros, seguido por Vila Velha (7.023), Vitória (6.918) e Cariacica (4.769). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 890 pessoas infectadas.
A atualização do Painel Covid-19 sofreu atraso. Diariamente, os dados costumam ser divulgados por volta das 16h30, 17h, mas, neste sábado (27), só saíram às 20h40. De acordo com a Sesa, as informações só começaram a ser atualizadas depois das 18 horas, o que fez com que houvesse a demora.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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