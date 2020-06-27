Coronavírus: ES chega a 1.542 mortes e tem 43.099 casos confirmados

Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay

O Estado também atingiu a marca de 43.099 casos, sendo 1.447 diagnósticos positivos infectadas apenas nas últimas 24 horas.

O total de pacientes curados também aumentou: 25.418 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 3,58%. Até o momento, 100.915 testes da doença já foram realizados em todo o Estado.

pessoas infectadas. Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 7.141 registros, seguido por Vila Velha (7.023), Vitória (6.918) e Cariacica (4.769). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 890pessoas infectadas.

A atualização do Painel Covid-19 sofreu atraso. Diariamente, os dados costumam ser divulgados por volta das 16h30, 17h, mas, neste sábado (27), só saíram às 20h40. De acordo com a Sesa, as informações só começaram a ser atualizadas depois das 18 horas, o que fez com que houvesse a demora.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.