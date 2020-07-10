Coronavírus: apenas 13 leitos de UTI estão disponíveis no Norte do ES
A Região Norte do Espírito Santo segue com poucos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. De acordo com a atualização desta sexta-feira (10) do Painel Covid-19, dos 78 leitos da região, apenas 13 estão disponíveis, o índice de ocupação está em 83,33%, segundo mais elevado entre todas as regiões do Estado, atrás apenas da região metropolitana com 85,39%.
Além disso, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Norte do ES é a região com menos leitos de UTI disponíveis.
- Norte - 13 leitos disponíveis
- Central - 16 leitos disponíveis
- Metropolitana - 73 leitos disponíveis
- Sul - 16 leitos disponíveis
- Geral - 116 leitos disponíveis
O panorama confirma uma tendência de alta ocupação dos leitos de UTI do Norte do ES. Nessa quinta-feira(9), dos 78 leitos existentes, 67 estavam em uso, um percentual de 85,90%.
SEM LEITOS DISPONÍVEIS
A situação mais crítica é do Hospital Rio Doce, unidade filantrópica de Linhares, que está com 100% de seus oito leitos públicos de UTI ocupados, enquanto o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, possui 96,67% dos seus leitos em uso. O índice do Hospital Meridional de São Mateus também é alto, com 85% das UTIs contratadas pelo Estado sendo utilizadas.
Já as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus apresentam uma taxa de ocupação de 80,30%. São 66 leitos disponibilizados e 53 estão em uso. Nesse caso, a situação mais crítica é no Hospital Estadual Roberto Silvares, onde todos os leitos de enfermaria estão ocupados.
AVANÇO NO INTERIOR
A pressão por mais leitos de UTI no interior do Estado é grande, dado o avanço do coronavírus nas regiões interioranas. O secretário de Saúde Nésio Fernandes já afirmou que há uma tendência à estabilização da curva de transmissão no Estado, mas o índice de transmissão do vírus ainda é mais alto no interior em relação à Grande Vitória e, por isso, não permite uma flexibilização das medidas de contenção.
"Ainda há uma curva acelerada, em menor velocidade, em Vila Velha e Cariacica. Além de um crescimento acelerado no interior do Espírito Santo, que tem três semanas de atraso em relação à Grande Vitória. Por isso, a tendência de estabilização em alguns municípios não permite que o Governo Estadual ou a população tome medidas diferentes daquelas adotadas nos últimos três meses", disse.
TAXA DE OCUPAÇÃO NO ES
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, alcançou a marca de 83,19%. Na última quinta-feira (09), a taxa de ocupação de leitos de UTI era de 81,45%. A atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), desta sexta-feira (10) aponta que os hospitais do Estado possuem 690 leitos de UTI, dos quais 574 estão ocupados.