Leitos Exclusivos HGL para pacientes com novo coronavírus Crédito: Felipe Reis/Felipe Tozatto

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: apenas 13 leitos de UTI estão disponíveis no Norte do ES

A Região Norte do Espírito Santo segue com poucos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. De acordo com a atualização desta sexta-feira (10) do Painel Covid-19, dos 78 leitos da região, apenas 13 estão disponíveis, o índice de ocupação está em 83,33%, segundo mais elevado entre todas as regiões do Estado, atrás apenas da região metropolitana com 85,39%.

Além disso, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Norte do ES é a região com menos leitos de UTI disponíveis.

Norte - 13 leitos disponíveis

13 leitos disponíveis Central - 16 leitos disponíveis

16 leitos disponíveis Metropolitana - 73 leitos disponíveis

73 leitos disponíveis Sul - 16 leitos disponíveis

16 leitos disponíveis Geral - 116 leitos disponíveis

O panorama confirma uma tendência de alta ocupação dos leitos de UTI do Norte do ES. Nessa quinta-feira(9), dos 78 leitos existentes, 67 estavam em uso, um percentual de 85,90%.

SEM LEITOS DISPONÍVEIS

A situação mais crítica é do Hospital Rio Doce, unidade filantrópica de Linhares, que está com 100% de seus oito leitos públicos de UTI ocupados, enquanto o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, possui 96,67% dos seus leitos em uso. O índice do Hospital Meridional de São Mateus também é alto, com 85% das UTIs contratadas pelo Estado sendo utilizadas.

Hospital Roberto Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Já as enfermarias para o tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus apresentam uma taxa de ocupação de 80,30%. São 66 leitos disponibilizados e 53 estão em uso. Nesse caso, a situação mais crítica é no Hospital Estadual Roberto Silvares, onde todos os leitos de enfermaria estão ocupados.

AVANÇO NO INTERIOR

A pressão por mais leitos de UTI no interior do Estado é grande, dado o avanço do coronavírus nas regiões interioranas. O secretário de Saúde Nésio Fernandes já afirmou que há uma tendência à estabilização da curva de transmissão no Estado, mas o índice de transmissão do vírus ainda é mais alto no interior em relação à Grande Vitória e, por isso, não permite uma flexibilização das medidas de contenção.

"Ainda há uma curva acelerada, em menor velocidade, em Vila Velha e Cariacica. Além de um crescimento acelerado no interior do Espírito Santo, que tem três semanas de atraso em relação à Grande Vitória. Por isso, a tendência de estabilização em alguns municípios não permite que o Governo Estadual ou a população tome medidas diferentes daquelas adotadas nos últimos três meses", disse.

TAXA DE OCUPAÇÃO NO ES