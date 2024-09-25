Prisão foi cumprida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Ainda que Brenda tenha sido suspensa em setembro, a técnica de enfermagem está presa há quase dois meses. A prisão aconteceu no dia 30 de julho, no hospital em que ela trabalhava, em Cariacica. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a suspeita está atualmente no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

"Art. 1º - Determinar a Suspensão Cautelar do Exercício Profissional da Técnica de Enfermagem, Brenda Assunpção Rodrigues dos Santos, Coren-ES nº 1476010-TE, fundamentada nos elementos de materialidade e autoria, bem como receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente, à população e a dignidade da profissão, caso a denunciada continue a exercer a enfermagem [...]" Coren-ES - Trecho do documento

Procurada pela reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (25), a Polícia Civil informou que o Inquérito Policial (IP) da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi finalizado no início de agosto. A suspeita foi indiciada por tortura qualificada.

Na delegacia, Brenda Assunpção Rodrigues dos Santos optou por não se manifestar, preferindo se pronunciar apenas em juízo, embora não tenha negado o crime. "O caso já virou ação penal, e ela é ré no processo", informou a corporação.

Your browser does not support the audio element. Coren-ES cita 'graves denúncias' contra suspeita de torturar bebê em Vitória

Além do trabalho com o bebê de um casal em Vitória, a técnica de enfermagem trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica de um hospital de Cariacica. A mãe do bebê passou a desconfiar da atuação da profissional, uma vez que o filho estava com hematomas no corpo. Segundo a polícia divulgou na época, os atos de tortura foram constatados por meio de câmeras.

A adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Gabriela Enne, explicou que a técnica, que trabalhou na residência por um mês e meio, dava tapas e socos no bebê, levantava a criança pelo pescoço e chegou a tentar sufocar a criança em algumas ocasiões.