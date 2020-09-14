Conheça os 30 finalistas do 23º Curso de Residência em Jornalismo

Os 30 finalistas são aqueles que tiveram as melhores notas na redação, realizada na última sexta-feira (11) após uma palestra on-line com o comentarista da CBN Vitória Fernando Galdi. O tema foi "os impactos da pandemia na economia do Espírito Santo e do Brasil".

Entre esta terça (15) e sexta-feira (18), os candidatos que seguem na disputa serão entrevistados por uma banca de especialistas de RH, Jornalismo e Entretenimento da Rede Gazeta. O resultado final, com os 10 residentes que participarão do programa de imersão, será conhecido na próxima sexta-feira (18) à noite.