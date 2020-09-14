Conheça os 30 finalistas do 23º Curso de Residência em Jornalismo

O processo seletivo para o 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta entra em sua última etapa nesta terça-feira (15), com as entrevistas individuais dos 30 finalistas. A seleção começou com 365 candidatos, dos quais 191 participaram da segunda fase - a prova de redação jornalística.
Os 30 finalistas são aqueles que tiveram as melhores notas na redação, realizada na última sexta-feira (11) após uma palestra on-line com o comentarista da CBN Vitória Fernando Galdi. O tema foi "os impactos da pandemia na economia do Espírito Santo e do Brasil".
Entre esta terça (15) e sexta-feira (18), os candidatos que seguem na disputa serão entrevistados por uma banca de especialistas de RH, Jornalismo e Entretenimento da Rede Gazeta. O resultado final, com os 10 residentes que participarão do programa de imersão, será conhecido na próxima sexta-feira (18) à noite.
Conheça os finalistas:
- Amanda Andrade
- Arliss Amaro de Sousa
- Camilla Pessoa Barros Bibiano
- Daniel Caixeta Mansur dos Reis
- Felipe Fonseca Khoury
- Isabela Dantas da Silva
- Israel Magioni Zuqui
- Karolyne Mayra Souza da Silva Bertordo
- Kennedy Anderson Cupertino de Souza
- Lorraine Paixão Lopes
- Lucas Lanna de Souza Oliveira Resende
- Lucas Santos Pinto
- Luísa Michels Surdi
- Lydia Mendes Lourenço
- Maiara Dal Bosco Silva
- Maria Fernanda Figueiredo Conti
- Matheus Foletto Dias Leitão
- Mônica Moreira
- Nádia Gomes Pereira Prado
- Rafael Vieira Carelli
- Rhenzo José Nogueira
- Rodrigo Salgado Fernandes
- Taisa Barboza Vargas Pereira
- Thalia Aparecida Gonçalves
- Thayná Araújo Fernandes
- Vinícius Viana Gonçalves Roza
- Vinicius Zagoto Gomes
- Vitor de Araújo Vasconcelos
- Weslley Vitor da Silva
- Yvena Plotegher Pelisson