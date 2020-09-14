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Reta final

Conheça os 30 finalistas do 23º Curso de Residência em Jornalismo

Candidatos agora vão passar por fase de entrevistas; resultado final sai nesta sexta (18)

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 15:37
Lançamento da Residência com Nilson Klava e Murilo Salviano
Lançamento do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta com Nilson Klava e Murilo Salviano Crédito: Caroline Mauri
O processo seletivo para o 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta entra em sua última etapa nesta terça-feira (15), com as entrevistas individuais dos 30 finalistas. A seleção começou com 365 candidatos, dos quais 191 participaram da segunda fase - a prova de redação jornalística.
Os 30 finalistas são aqueles que tiveram as melhores notas na redação, realizada na última sexta-feira (11) após uma palestra on-line com o comentarista da CBN Vitória Fernando Galdi. O tema foi "os impactos da pandemia na economia do Espírito Santo e do Brasil".
Entre esta terça (15) e sexta-feira (18), os candidatos que seguem na disputa serão entrevistados por uma banca de especialistas de RH, Jornalismo e Entretenimento da Rede Gazeta. O resultado final, com os 10 residentes que participarão do programa de imersão, será conhecido na próxima sexta-feira (18) à noite.
Conheça os finalistas:
  • Amanda Andrade
  • Arliss Amaro de Sousa
  • Camilla Pessoa Barros Bibiano
  • Daniel Caixeta Mansur dos Reis
  • Felipe Fonseca Khoury
  • Isabela Dantas da Silva
  • Israel Magioni Zuqui
  • Karolyne Mayra Souza da Silva Bertordo
  • Kennedy Anderson Cupertino de Souza
  • Lorraine Paixão Lopes
  • Lucas Lanna de Souza Oliveira Resende
  • Lucas Santos Pinto
  • Luísa Michels Surdi
  • Lydia Mendes Lourenço
  • Maiara Dal Bosco Silva
  • Maria Fernanda Figueiredo Conti
  • Matheus Foletto Dias Leitão
  • Mônica Moreira
  • Nádia Gomes Pereira Prado
  • Rafael Vieira Carelli
  • Rhenzo José Nogueira
  • Rodrigo Salgado Fernandes
  • Taisa Barboza Vargas Pereira
  • Thalia Aparecida Gonçalves
  • Thayná Araújo Fernandes
  • Vinícius Viana Gonçalves Roza
  • Vinicius Zagoto Gomes
  • Vitor de Araújo Vasconcelos
  • Weslley Vitor da Silva
  • Yvena Plotegher Pelisson

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