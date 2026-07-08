Conheça o Tigrão a escultura que é símbolo de Guarapari

Tigrão de Guarapari Crédito: Arte / A Gazeta

Em Guarapari, todos sabem que há muitas atrações turísticas: as praias, as trilhas, comidas e shows no verão. Mas, a Cidade Saúde também tem outra atração turística que chama a atenção de quem entra na cidade: a estátua do Tigrão.

Para aqueles que curtem tirar aquela foto, na entrada no balneário em frente a um posto de gasolina, o Tigrão dá boas-vindas aos visitantes que chegam pela ponte que é entrada do centro de Guarapari pela Rodovia Jones dos Santos Neves.