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Turismo no ES

Conheça o Tigrão a escultura que é símbolo de Guarapari

A escultura feita de fibra de vidro tem aproximadamente cinco metros de altura e é símbolo da cidade desde 1972.

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:33

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:33
Tigrão de Guarapari
Tigrão de Guarapari Crédito: Arte / A Gazeta
Em Guarapari, todos sabem que há muitas atrações turísticas: as praias, as trilhas, comidas e shows no verão. Mas, a Cidade Saúde também tem outra atração turística que chama a atenção de quem entra na cidade: a estátua do Tigrão.
Para aqueles que curtem tirar aquela foto, na entrada no balneário em frente a um posto de gasolina, o Tigrão dá boas-vindas aos visitantes que chegam pela ponte que é entrada do centro de Guarapari pela Rodovia Jones dos Santos Neves.
A escultura é feita em fibra de vidro tem aproximadamente, cinco metros de altura e é símbolo da cidade desde 1972.

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