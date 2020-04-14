Conheça o restaurador que mantém viva a memória do Convento da Penha

O restaurador Ailton Costa, o Mineiro, trabalha há 29 anos no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Convento da Penha faz parte da história do Espírito Santo e boa parte pode ser contada através das obras de séculos passados que contornam o espaço. A tela de Nossa Senhora das Alegrias, por exemplo, chegou ao Estado com o Frei Pedro Palácios no século XVI, sua autoria e data da pintura ainda são desconhecidas. Para que toda essa história se mantenha viva, a restauração e conservação são fundamentais. E há 20 anos elas são feitas pelas mãos do restaurador Ailton Costa, de 62 anos.

Conhecido como mineiro, ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas trabalhou em teatros, igrejas, esculturas por todo o Brasil desde 1984. No Espírito Santo começou em 1999 com a restauração de telas de Victor Meirelles, Benedito Calixto e o douramento das paredes da Capela-mor no Convento da Penha. Em paralelo, prestou serviço para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha; a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vitória; e a Igreja Santa Luzia, também na Capital.

Ailton Costa

Para ele, a conservação e restauração são importantes formas de manter a história viva, ser a pessoa responsável por um trabalho importante como esse no convento é algo que o enche de orgulho. No trabalho se dedica tanto que até já teve reconhecimento por isso, em 2013 ele foi premiado com a obra Refazendo no VII Salão de Artes Levino Fanzeres, em Cachoeiro de Itapemirim.

Tenho muito orgulho de trabalhar no Convento da Penha. Sempre digo que temos que ter uma boa alimentação, fazer exercícios, estar sempre nos cuidando para evitar qualquer tipo de dano. Do mesmo jeito acontece com a obra de arte, está sujeita a sujidades, maus tratos, insetos que atacam a madeira, intempéries, sempre é necessário ter cuidados, destacou.

Apesar da grandiosidade das obras que trabalha todos os dias, algo que tem mais chamado a atenção de Ailton no Convento da Penha ao longo dos anos é a demostração de fé das pessoas. São inúmeros os casos que já presenciou, a história de uma cadeirante o marcou bastante, sendo uma lembrança que sempre guarda na memória.

As pessoas sobem para agradecer, pedir e sentir a paz de Deus. Certa vez estava subindo nas escadas depois do Campinho, um cadeirante na cadeira de rodas, sendo carregado por dois homens e também uma senhora. Me ofereci para ajudar, eles falaram que não precisava. Assim que chegaram na Capela do Convento, fiquei admirado com a vibração que os quatro fizeram por terem conseguido, destacou.