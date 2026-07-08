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Turismo no ES

Conheça as ilhas paradisíacas a poucos metros da praia em Vila Velha

Dá para tirar fotos lindas nas ilhas, pois, elas entrega uma vista panorâmica da orla de Vila Velha e tem uma natureza de tirar o fôlego

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:33

Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:33
Para quem gosta de uma praia tranquila com um passeio rápido de barco, às Ilhas Pituã e Itatiaia são duas maravilhosas opções. Um lugar quase paradisíaco em Vila Velha, a 16 quilômetros da capital Vitória.
Os barcos que levam até essa ilha saem da praia de Itapuã, mas para aqueles dispostos e experientes é possível ir até nadando para a Pituã que é mais próxima da praia. Essa tem uma vegetação muito bonita e a areia é repleta de conchas.
Dá para tirar lindas fotos por lá, pois, a ilha entrega uma vista panorâmica da orla de Vila Velha.
A Itatiaia fica um pouco mais distante que a Pituã. Ela tem 6 ilhas em volta de uma maior, que é conhecida por Boqueirão, um local de desembarque com paisagem de tirar o fôlego com piscinas naturais. Para o passeio é importante consultar algumas regras. Confira o vídeo e se encante.

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