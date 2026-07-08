Conheça as ilhas paradisíacas a poucos metros da praia em Vila Velha

Para quem gosta de uma praia tranquila com um passeio rápido de barco, às Ilhas Pituã e Itatiaia são duas maravilhosas opções. Um lugar quase paradisíaco em Vila Velha, a 16 quilômetros da capital Vitória.

Os barcos que levam até essa ilha saem da praia de Itapuã, mas para aqueles dispostos e experientes é possível ir até nadando para a Pituã que é mais próxima da praia. Essa tem uma vegetação muito bonita e a areia é repleta de conchas.

Dá para tirar lindas fotos por lá, pois, a ilha entrega uma vista panorâmica da orla de Vila Velha.