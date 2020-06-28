Comunidade de Jacaraípe faz carreata em homenagem a São Pedro na Serra

Nem o isolamento social, imposto por conta da pandemia da Covid-19, foi capaz de abalar a fé do capixaba em relação a São Pedro. No dia do padroeiro, a comunidade de Jacaraípe, na Serra, organizou uma carreata que recebeu cerca de 15 carros e percorreu várias ruas do bairro. O formato de carreata para a homenagem foi escolhido para evitar aglomeração de pessoas.