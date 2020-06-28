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Comunidade de Jacaraípe faz carreata em homenagem a São Pedro na Serra

A procissão começou às 9h, saindo da Paróquia de São Pedro, percorrendo, entre outros pontos, Castelândia, Parque Residencial e a comunidade rural de Espera de Baixo

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 13:07
Procissão carreata para São Pedro, em Jacaraípe
Procissão carreata para São Pedro, em Jacaraípe Crédito: Fernando Madeira
Nem o isolamento social, imposto por conta da pandemia da Covid-19, foi capaz de abalar a fé do capixaba em relação a São Pedro. No dia do padroeiro, a comunidade de Jacaraípe, na Serra, organizou uma carreata que recebeu cerca de 15 carros e percorreu várias ruas do bairro. O formato de carreata para a homenagem foi escolhido para evitar aglomeração de pessoas.
A procissão começou às 9h, saindo da Paróquia de São Pedro, e percorreu, entre outros pontos, Castelândia, Parque Residencial e a comunidade rural de Espera de Baixo, conhecida por abrigar várias bandas de congo. Muitos moradores foram até os portões e calçadas para mostrar sua devoção ao padroeiro.
Abaixo, veja um vídeo com passagens da procissão que emocionou Jacaraípe.

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