Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só com roupa do corpo

Comerciante salva cadela antes de casa ser destruída pelo fogo em Vila Velha

Chamas destruíram a casa e o depósito de sofás onde o homem trabalhava no bairro Nova Itaparica

Publicado em 

14 jan 2022 às 11:51

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 11:51

Comerciante só conseguiu salvar a cachorra e pegar uma sacola com roupas suas Crédito: Archimedis Patrício
Um comerciante teve a casa e o depósito de sofás onde trabalhava completamente destruídos por um incêndio, na noite desta quinta-feira (13), em Nova Itaparica, Vila Velha.
O incêndio começou por volta de 19h30 e em poucos minutos as chamas tomaram conta do terreno.
Vizinhos tentaram ajudar, mas o fogo só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.
comerciante Antônio Sales contou que só deu tempo de salvar a sua cadela Nana e pegar uma sacola de roupas sujas.
Ele acredita que o fogo tenha começado na garagem, espaço que estava sendo usado como depósito de estofados.
Imóvel foi destruído por incêndio em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
"No mínimo uns R$ 12 mil de prejuízo. Agora é só Deus. Mais preocupado com os clientes. Agora é ligar para os clientes e tentar resolver devagar", disse.
O imóvel é alugado e foi interditado pelo Corpo de Bombeiros até que o local passe por uma vistoria.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados