Comerciante salva cadela antes de casa ser destruída pelo fogo em Vila Velha

Um comerciante teve a casa e o depósito de sofás onde trabalhava completamente destruídos por um incêndio, na noite desta quinta-feira (13), em Nova Itaparica, Vila Velha.
O incêndio começou por volta de 19h30 e em poucos minutos as chamas tomaram conta do terreno.
Vizinhos tentaram ajudar, mas o fogo só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.
comerciante Antônio Sales contou que só deu tempo de salvar a sua cadela Nana e pegar uma sacola de roupas sujas.
Ele acredita que o fogo tenha começado na garagem, espaço que estava sendo usado como depósito de estofados.
"No mínimo uns R$ 12 mil de prejuízo. Agora é só Deus. Mais preocupado com os clientes. Agora é ligar para os clientes e tentar resolver devagar", disse.
O imóvel é alugado e foi interditado pelo Corpo de Bombeiros até que o local passe por uma vistoria.
