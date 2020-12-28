Com 'pedalaço', amigos e familiares se despedem de ciclista atropelado no ES

Cerca de 100 ciclistas formaram um corredor para a passagem do corpo de Pedro Paulo Alves no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta

Por volta das 10 horas da manhã, os primeiros ciclistas começaram a chegar ao local do sepultamento. Pepê era influente no mundo das bicicletas no Estado e sua morte mobilizou dezenas de ciclistas, que saíram de diferentes pontos da Grande Vitória em direção ao cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O "pedalaço" foi finalizado com um corredor formado por bicicletas por onde o cortejo com o corpo de Pedro Paulo passou. O mecânico de bicicleta deixa esposa e três filhos.

O assistente de tecnologia Silvio Roberto Coutinho, que é amigo próximo de Pedro Paulo, descreveu o ciclista como uma pessoa agregadora e tranquila.

"Era um cara muito gente fina, tranquilo e fácil de lidar, qualquer fazia amizade muito fácil com o Pepê. Então com essa personalidade ele conseguiu agregar muitas pessoas em volta dele. Fica um sentimento de perda muito grande", contou.

"PERDEMOS UM FAMILIAR", DIZ AMIGO

Também presente ao velório e sepultamento, o técnico administrativo Luciano Gonçalves destacou a simplicidade do amigo e a capacidade de mobilização de pessoas que Pedro Paulo exercia com naturalidade.

Pedro Paulo, o Pepê, morreu neste domingo (27) após ser atropelado por um ônibus. Além de ciclista, ele também era mecânico de bicicletas Crédito: Redes sociais

"O sentimento que fica é o de perder um parente porque no mundo do ciclismo somos uma grande família. Isso é o que somos. Há muita união entre nós. Se um para porque a bike quebrou, o outro para e ajuda. Alguém sofreu um acidente, todo mundo se junta para ajudar com uma cirurgia, visita ou até uma oração. Para nós, mesmo não sendo de sangue, perdemos um pedaço de nós com a perda do Pepê", destacou Alessandro em tom de emoção ao falar do amigo ao ES 1, da TV Gazeta.

Para o gerente de vendas Alessandro Sodré, a quantidade de pessoas presentes no último adeus ao ciclista mostra como Pepê era querido e importante para o ciclismo capixaba.

"Se fizermos as contas aqui, você vai ver pessoas de mais de 20 grupos (no sepultamento). São pessoas de Serra, Viana, Vitória, Cariacica Vila Velha que vieram porque ele era um cara agregador e que somava. Com toda humildade e solidariedade dele, conseguiu deixar um legado. Era o tempo todo rindo, com um sorriso no rosto. Ele vai fazer muita falta", disse Alessandro.