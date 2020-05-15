Colatina confirma segunda morte por coronavírus

O novo coronavírus fez mais uma vítima em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (15), a Prefeitura registou a segunda morte em decorrência da doença. O óbito foi confirmado menos de 24 horas depois do primeiro no município, que aconteceu na quinta-feira (14).
De acordo com as primeiras informações da Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Silvio Avidos, unidade de referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
COLATINA REGISTRA O PIOR ISOLAMENTO SOCIAL DO ES
O município de Colatina voltou a apresentar a pior taxa de isolamento social (40,6%) de todo o Espírito Santo, nesta quinta-feira (15).
Esta é a quarta vez em que a cidade aparece no último lugar da lista divulgada diariamente pelo Governo Estadual desde o início de maio. Na semana passada, ela teve o pior isolamento social capixaba entre quarta e sexta-feira. Nessas datas, o índice não chegou a atingir sequer 41%.
A baixa adesão às medidas de isolamento social reflete diretamente no comportamento da doença no município: em apenas uma semana, os casos de coronavírus mais que dobraram. Entre as últimas quartas-feiras, o número de diagnósticos positivos saltou de 38 para 85 e já subiu para 103 nesta sexta-feira (15).