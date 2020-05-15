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Colatina confirma segunda morte por coronavírus

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Silvio Avidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 20:05

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 20:05

Muitas pessoas estava de máscara nas ruas do Centro de Colatina
Centro de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O novo coronavírus fez mais uma vítima em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (15), a Prefeitura registou a segunda morte em decorrência da doença. O óbito foi confirmado menos de 24 horas depois do primeiro no município, que aconteceu na quinta-feira (14). 
De acordo com as primeiras informações da  Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Silvio Avidos, unidade de referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19. 
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa

COLATINA REGISTRA O PIOR ISOLAMENTO SOCIAL DO ES

O município de Colatina voltou a apresentar a pior taxa de isolamento social (40,6%) de todo o Espírito Santo, nesta quinta-feira (15).
Esta é a quarta vez em que a cidade aparece no último lugar da lista divulgada diariamente pelo Governo Estadual desde o início de maio. Na semana passada, ela teve o pior isolamento social capixaba entre quarta e sexta-feira. Nessas datas, o índice não chegou a atingir sequer 41%.

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No dia da 1ª morte, Colatina volta a registrar o pior isolamento do ES

Colatina confirma primeira morte por coronavírus

A baixa adesão às medidas de isolamento social reflete diretamente no comportamento da doença no município: em apenas uma semana, os casos de coronavírus mais que dobraram. Entre as últimas quartas-feiras, o número de diagnósticos positivos saltou de 38 para 85  e já subiu para 103 nesta sexta-feira (15).

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