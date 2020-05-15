Colatina confirma segunda morte por coronavírus

De acordo com as primeiras informações da Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Silvio Avidos, unidade de referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

Esta é a quarta vez em que a cidade aparece no último lugar da lista divulgada diariamente pelo Governo Estadual desde o início de maio. Na semana passada, ela teve o pior isolamento social capixaba entre quarta e sexta-feira. Nessas datas, o índice não chegou a atingir sequer 41%.