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Covid-19

Colatina confirma quinta morte por coronavírus

De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de  91 anos. Ela estava internada em um hospital do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 15:53

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:53

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou mais um óbito por coronavírus no município,  na tarde desta quarta-feira (3). Com isso, subiu para cinco o total de moradores da cidade mortos pela doença.
De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 91 anos. Ela tinha outras comorbidades e estava internada em um hospital da rede pública do município. 

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Em nota de pesa, o Executivo lamentou a morte da idos. "Lamentamos a perda e nos solidarizamos pela família e amigos nesse momento". 

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