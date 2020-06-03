Colatina confirma quinta morte por coronavírus

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou mais um óbito por coronavírus no município, na tarde desta quarta-feira (3). Com isso, subiu para cinco o total de moradores da cidade mortos pela doença.

De acordo com a prefeitura, a vítima é uma idosa de 91 anos. Ela tinha outras comorbidades e estava internada em um hospital da rede pública do município.