Penha Peterli e a neta Alice voltaram a se abraçar depois de mais de dois meses sem contato físico Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Cobertas por plástico, avó e neta voltam a se abraçar depois de 2 meses

"O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço". O verso da canção da banda Jota Quest faz todo sentido para a psicopedagoga Penha Peterli, de 66 anos, e a Alice, 8. A pandemia do novo coronavírus afastou avó e neta por mais de dois meses, mas o domingo de Dia das Mães foi dia de matar a saudade. Cobertas por saco plástico, elas finalmente voltaram a se abraçar.

foi registrado em vídeo. Confira: Penha e Alice moram em Vila Velha e estão separadas por cerca de 2 quilômetros: uma mora na Praia da Costa e a outra, no Centro do município. Apesar de residirem relativamente perto, avó e neta estão fisicamente afastadas como medida de prevenção à Covid-19. Mas, no último domingo (11), elas redobraram os cuidados e deram um jeito de se abraçar. O momento, repleto de sentimentos,

"Consegui dois sacos plásticos transparentes e lavei, coloquei na água sanitária, e fui de surpresa encontrar com ela no quintal. Foi muito bacana. Uma emoção muito grande, inexplicável. O aperto de um abraço não livre. A alegria de poder abraçar e, ao mesmo tempo, a tristeza de estarmos vivendo esse momento. Uma mistura de sentimentos" Penha Peterli - Psicopedagoga, avó da Alice

TELEFONEMAS, CARTAS E SONHOS

Penha Peterli e a neta Alice antes da pandemia do novo coronavírus Crédito: Arquivi pessoal

Penha conta que viajou para o exterior e, quando voltou, precisou entrar em quarentena. Na sequência, veio o pedido das autoridades capixabas para que as pessoas ficassem em casa. Alice tem cumprido corretamente as regras do isolamento social juntamente à mãe Camila, assim como a avó Penha, que está no grupo de risco da doença. Para amenizar a saudade, avó e neta conversam por telefone, trocam cartas e até já sonharam uma com a outra.

"Até então eu ainda não tinha encontrado com a Alice. Fazia mais de dois meses que não nos víamos, só nos falávamos por telefone. A mãe dela já havia me dito que ela andava sonhando comigo e eu também já tinha sonhado com ela. Fiquei pensando numa forma de poder abraçá-la, e assim veio a ideia do 'abraço no saco'", conta Penha.