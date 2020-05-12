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Em Vila Velha

Cobertas por plástico, avó e neta voltam a se abraçar depois de 2 meses

O 'abraço do saco', como a avó definiu, aconteceu no  último domingo (10), Dia das Mães, e foi registrado em vídeo. Penha e Alice moram na mesma cidade, mas por conta da pandemia do novo coronavírus o contato estava acontecendo por celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:19

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:19

Penha Peterli e a neta Alice voltaram a se abraçar depois de mais de dois meses sem contato físico
Penha Peterli e a neta Alice voltaram a se abraçar depois de mais de dois meses sem contato físico Crédito: Arquivo pessoal
Cobertas por plástico, avó e neta voltam a se abraçar depois de 2 meses
"O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço". O verso da canção da banda Jota Quest faz todo sentido para a psicopedagoga Penha Peterli, de 66 anos, e a Alice, 8. A pandemia do novo coronavírus afastou avó e neta por mais de dois meses, mas o domingo de Dia das Mães foi dia de matar a saudade. Cobertas por saco plástico, elas finalmente voltaram a se abraçar.
Penha e Alice moram em Vila Velha e estão separadas por cerca de 2 quilômetros: uma mora na Praia da Costa e a outra, no Centro do município. Apesar de residirem relativamente perto, avó e neta estão fisicamente afastadas como medida de prevenção à Covid-19. Mas, no último domingo (11), elas redobraram os cuidados e deram um jeito de se abraçar. O momento, repleto de sentimentos, foi registrado em vídeo. Confira:
"Consegui dois sacos plásticos transparentes e lavei, coloquei na água sanitária, e fui de surpresa encontrar com ela no quintal. Foi muito bacana. Uma emoção muito grande, inexplicável. O aperto de um abraço não livre. A alegria de poder abraçar e, ao mesmo tempo, a tristeza de estarmos vivendo esse momento. Uma mistura de sentimentos"
Penha Peterli - Psicopedagoga, avó da Alice

TELEFONEMAS, CARTAS E SONHOS

Penha Peterli e a neta Alice voltaram a se abraçar depois de mais de dois meses sem contato físico
Penha Peterli e a neta Alice antes da pandemia do novo coronavírus Crédito: Arquivi pessoal
Penha conta que viajou para o exterior e, quando voltou, precisou entrar em quarentena. Na sequência, veio o pedido das autoridades capixabas para que as pessoas ficassem em casa. Alice tem cumprido corretamente as regras do isolamento social juntamente à mãe Camila, assim como a avó Penha, que está no grupo de risco da doença. Para amenizar a saudade, avó e neta conversam por telefone, trocam cartas e até já sonharam uma com a outra.
"Até então eu ainda não tinha encontrado com a Alice. Fazia mais de dois meses que não nos víamos, só nos falávamos por telefone. A mãe dela já havia me dito que ela andava sonhando comigo e eu também já tinha sonhado com ela. Fiquei pensando numa forma de poder abraçá-la, e assim veio a ideia do 'abraço no saco'", conta Penha.
Se a Alice ficou feliz? Ela fez questão de mandar uma mensagem de áudio para a avó depois do encontro: "Vovó, foi muito legal nosso abraço", disse a pequena.

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