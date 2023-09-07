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De norte a sul

Cinco acidentes marcam véspera de feriadão nas estradas do ES

Teve ocorrências com mortes e, em algumas delas, trânsito foi impactado ao longo desta quarta-feira, 6 de setembro
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 set 2023 às 21:23

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 21:23

Médica morre em acidente na BR 259 a caminho do trabaho em Colatina
Médica morre em acidente na BR 259 a caminho do trabaho em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
O fluxo de veículos aumenta em rodovias federais e estaduais do Espírito Santo com a proximidade de feriados prolongados, e a véspera do Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7), não foi diferente. Graves acidentes, de norte a sul do Estado, marcaram esta quarta-feira (6).
Cinco colisões foram registradas, algumas tiveram mortes e outras causaram longos engarrafamentos. Confira.

Médica morta em acidente na BR 259 em Colatina

Ravenna Cardoso Pereira Fischer morreu na manhã desta quarta-feira (6) após veículo capotar na BR 259, em Colatina
Ravenna Cardoso Pereira Fischer morreu na manhã desta quarta-feira (6) após veículo capotar na BR 259, em Colatina Crédito: Montagem A Gazeta
Ravenna Cardoso Pereira Fischer, de 37 anos, morreu após capotar com o carro no km 71 da BR 269. O acidente aconteceu por volta de 7h desta quarta-feira (6) e o veículo chegou a sair da pista depois do capotamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
A vítima era médica ginecologista no município de Colatina e, em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Batida entre dois carros deixa um morto em Nova Venécia

Dois carros colidiram na rodovia que liga Nova Venécia a cidade de São Gabriel da Palha. Não há informações sobre como se deu o acidente, mas segundo imagens do local é possível ver que um dos automóveis capotou e o outro ficou atravessado na rua. 

Cinco veículos interditaram a BR 101 por mais de duas horas

Na tarde desta quarta ainda aconteceu a batida entre cinco carros no município de Fundão. O acidente interditou o quilômetro 226 da BR 101 totalmente das 15h até as 17h30.
Segundo a PRF, a dinâmica do acidente começou com um Jeep Compass preto que seguia no sentido Linhares, quando um Hyundai Creta cinza, que vinha na direção contrária, invadiu a contramão e houve uma batida. Com o impacto, o Compass foi jogado para a outra pista e colidiu com o Volkswagen Fox branco.
O Creta, em seguida, bateu numa picape Chevrolet Montana, que vinha atrás do Compass. Um furgão que seguia atrás de todos e desviou tentando evitar o acidente, mas caiu na ribanceira.

Acidente entre carreta e motocicleta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu

Na manhã desta quarta, uma pessoa morreu no quilômetro 208 da BR- 101, em Ibiraçu, após uma motocicleta e uma carreta baterem. A pista chegou a ser interditada no sentido norte para atender a ocorrência e o tráfego foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Motociclista morre após colisão com caminhão na Serra; câmera flagrou

Ainda durante a manhã um motociclista se envolveu em um acidente com caminhão em Novo Horizonte, na Serra. O acidente aconteceu quando o veículo maior virava à esquerda, mesma mão em que o motociclista seguia quando atingiu o condutor da moto. A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento, que também registrou a reação de quem estava perto.

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