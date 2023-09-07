Cinco acidentes marcam véspera de feriadão nas estradas do ES

Médica morre em acidente na BR 259 a caminho do trabaho em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

O fluxo de veículos aumenta em rodovias federais e estaduais do Espírito Santo com a proximidade de feriados prolongados, e a véspera do Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (7), não foi diferente. Graves acidentes, de norte a sul do Estado, marcaram esta quarta-feira (6).

Cinco colisões foram registradas, algumas tiveram mortes e outras causaram longos engarrafamentos. Confira.

Médica morta em acidente na BR 259 em Colatina

Ravenna Cardoso Pereira Fischer morreu na manhã desta quarta-feira (6) após veículo capotar na BR 259, em Colatina Crédito: Montagem A Gazeta

A vítima era médica ginecologista no município de Colatina e, em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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Cinco veículos interditaram a BR 101 por mais de duas horas

Segundo a PRF, a dinâmica do acidente começou com um Jeep Compass preto que seguia no sentido Linhares, quando um Hyundai Creta cinza, que vinha na direção contrária, invadiu a contramão e houve uma batida. Com o impacto, o Compass foi jogado para a outra pista e colidiu com o Volkswagen Fox branco.

O Creta, em seguida, bateu numa picape Chevrolet Montana, que vinha atrás do Compass. Um furgão que seguia atrás de todos e desviou tentando evitar o acidente, mas caiu na ribanceira.

Acidente entre carreta e motocicleta deixa um morto na BR 101 em Ibiraçu

Na manhã desta quarta, uma pessoa morreu no quilômetro 208 da BR- 101, em Ibiraçu, após uma motocicleta e uma carreta baterem . A pista chegou a ser interditada no sentido norte para atender a ocorrência e o tráfego foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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