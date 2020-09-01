Cidades do Norte e Noroeste do ES terão serviço de ambulância do Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que faz atendimento pré-hospitalar, será implantado em municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), explicou que nos últimos dias, foram divulgados, no Diário Oficial do Estado, os chamamentos públicos para a seleção de entidades que farão a gestão, operacionalização e execução do serviço. Ao todo, 21 cidades vão poder contar o Samu. Entre elas, municípios com mais de 100 mil habitantes, como Aracruz, Colatina e Linhares.
A data para o início do serviço não foi informada. A instalação do Samu acontecerá por meio dos consórcios da Região Polinorte (CIM Polinorte) e Região Noroeste (CIM Noroeste), que publicaram o certame no Diário Oficial do Estado. A seleção, segundo a Sesa, faz parte da primeira fase de implantação do serviço.
A Sesa informou que vem trabalhando para a expansão do Samu em todo o Estado, por meio da instituição do programa SAMU para todos.
Para o CIM Polinorte estão em condições de serem beneficiados sete municípios: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, São Roque do Canaã e Sooretama. De acordo com a Sesa, o investimento anual será de aproximadamente R$ 7,9 milhões.
Enquanto para o CIM Noroeste, podem ser beneficiados ao todo 14 municípios: Águia Branca, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério. Anualmente, o investimento será de aproximadamente R$ 8,7 milhões.
Nos dois casos, os aportes de recursos contarão com cofinanciamento de custeio e investimento anual entre Estado e municípios. As Prefeituras precisam aceitar participar do serviço.
O SAMU NO ESPÍRITO SANTO
O Samu existe no Brasil desde 2003 e foi instalado oficialmente no Espírito Santo em fevereiro de 2006, o serviço está presente em 22 municípios do Estado, e são eles: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo , Domingos Martins , Fundão, Guarapari , Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.
De acordo com a Sesa, o serviço conta com cobertura de 57,2% da população capixaba.