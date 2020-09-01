Cidades do Norte e Noroeste do ES terão serviço de ambulância do Samu

Municípios do Norte e Noroeste do ES terão ambulâncias do Samu Crédito: João Paulo Roceti

A data para o início do serviço não foi informada. A instalação do Samu acontecerá por meio dos consórcios da Região Polinorte (CIM Polinorte) e Região Noroeste (CIM Noroeste), que publicaram o certame no Diário Oficial do Estado. A seleção, segundo a Sesa, faz parte da primeira fase de implantação do serviço.

A Sesa informou que vem trabalhando para a expansão do Samu em todo o Estado, por meio da instituição do programa SAMU para todos.

Para o CIM Polinorte estão em condições de serem beneficiados sete municípios: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, São Roque do Canaã e Sooretama. De acordo com a Sesa, o investimento anual será de aproximadamente R$ 7,9 milhões.

Enquanto para o CIM Noroeste, podem ser beneficiados ao todo 14 municípios: Águia Branca, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério. Anualmente, o investimento será de aproximadamente R$ 8,7 milhões.

De acordo com a Sesa, o serviço já conta com cobertura de 57,2% da população capixaba Crédito: Fred Loureiro/ Secom-ES

Nos dois casos, os aportes de recursos contarão com cofinanciamento de custeio e investimento anual entre Estado e municípios. As Prefeituras precisam aceitar participar do serviço.

O SAMU NO ESPÍRITO SANTO

O Samu existe no Brasil desde 2003 e foi instalado oficialmente no Espírito Santo em fevereiro de 2006, o serviço está presente em 22 municípios do Estado, e são eles: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo , Domingos Martins , Fundão, Guarapari , Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.