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Acidente

Ciclista morre atropelado por caminhão em Castelo

Vítima chegou a ser socorrida para hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:51
Ciclista seguia para o trabalho quando sofreu acidente
Ciclista seguia para o trabalho quando sofreu acidente Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um homem de 43 anos morreu na tarde desta quarta-feira (14), após ser atropelado por um caminhão no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do município e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. A vítima, segundo colegas de trabalho, era Ricardo Ribeiro. Ele trabalhava em um posto de combustíveis, às margens da rodovia Pedro Cola, e voltava do horário do almoço.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por voltadas 13h. O motorista do caminhão disse à polícia que estava transitando pela via e não visualizou nada de anormal. Logo em seguida, um motorista que vinha em direção contrária piscou os faróis e buzinou. Quando o motorista do caminhão olhou pelo retrovisor, viu o ciclista caído no chão, então ele parou o veículo e prestou socorro à vítima.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

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