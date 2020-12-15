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Cesan paralisa abastecimento de água em bairros da Serra por dois dias

O serviço foi suspenso hoje (15) e o mesmo vai acontecer amanhã (16). A Cesan informou que o abastecimento de água será normalizado até 24 horas após o término dos serviços de interligação e manutenção programada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:02

Com a interrupção do serviço, entre 30 e 40 famílias ficarão sem água
Com a interrupção do serviço bairros ficarão sem água nesta terça(15) e na quarta-feira (16) Crédito: Rodney Costa/Eleven/Folhapress
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça (15) e vai fazer o mesmo nesta quarta-feira (16). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água em uma rede de grande porte.
Nesta terça (15), a interrupção acontece das 8h às 18h para instalação de equipamentos e interligação de redes de água. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA A LISTA DOA BAIRROS AFETADOS HOJE:

  • Boulevard Lagoa
  • Castelândia
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela 
  • Laranjeiras 
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Lagoa de Jacaraipe
  • Manguinhos
  • Marbella
  • Ourimar 
  • Parque Jacaraípe
  • Portal de Jacaraípe
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • São Pedro 
  • Vila Nova de Colares 
Já na quarta-feira (16), será realizada uma manutenção programada das 7 às 16 horas. Com as ações a população pode ser afetada, mas a companhia ressalta que o abastecimento também será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços nesse caso.

VEJA A LISTA DOS BAIRROS: 

  • Barro Branco
  • Belvedere
  • Caçaroca
  • Campinho da Serra I
  • Campinho da Serra II
  • Cascata
  • Centro
  • Cidade Pomar 
  • Colina da Serra 
  • Continental
  • Divinópolis
  • Eldorado
  • Jardim Bela Vista
  • Jardim da Serra
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Primavera
  • Maria Niobe
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Palmeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Pitanga
  • Planalto Serrano
  • Putiri
  • Residencial Centro da Serra
  • Santo Antônio
  • São Domingos
  • São Judas Tadeu
  • São Lourenço
  • São Marcos I
  • São Marcos II
  • Vista da Serra I
  • Vista da Serra II

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