Cesan paralisa abastecimento de água em bairros da Serra por dois dias

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça (15) e vai fazer o mesmo nesta quarta-feira (16). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a realização de uma manutenção emergencial para a correção de vazamento de água em uma rede de grande porte.
Nesta terça (15), a interrupção acontece das 8h às 18h para instalação de equipamentos e interligação de redes de água. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CONFIRA A LISTA DOA BAIRROS AFETADOS HOJE:
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Laranjeiras
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jacaraipe
- Manguinhos
- Marbella
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Portal de Jacaraípe
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- São Pedro
- Vila Nova de Colares
Já na quarta-feira (16), será realizada uma manutenção programada das 7 às 16 horas. Com as ações a população pode ser afetada, mas a companhia ressalta que o abastecimento também será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços nesse caso.
VEJA A LISTA DOS BAIRROS:
- Barro Branco
- Belvedere
- Caçaroca
- Campinho da Serra I
- Campinho da Serra II
- Cascata
- Centro
- Cidade Pomar
- Colina da Serra
- Continental
- Divinópolis
- Eldorado
- Jardim Bela Vista
- Jardim da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Primavera
- Maria Niobe
- Nossa Senhora da Conceição
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Palmeiras
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Pitanga
- Planalto Serrano
- Putiri
- Residencial Centro da Serra
- Santo Antônio
- São Domingos
- São Judas Tadeu
- São Lourenço
- São Marcos I
- São Marcos II
- Vista da Serra I
- Vista da Serra II