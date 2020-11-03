Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagens

Cemitérios da Grande Vitória têm movimento fraco no Finados da pandemia

Mesmo com elevado número de mortos em 2020, muitas pessoas permaneceram em casa devido à pandemia do novo coronavírus nesta segunda-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 22:17

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 22:17

Máscaras e álcool em gel fizeram parte do dia de quem foi aos cemitérios para prestar homenagens
Máscaras e álcool em gel fizeram parte do dia de quem foi aos cemitérios para prestar homenagens aos mortos Crédito: Ricardo Medeiros
Diferente dos anos anteriores, a movimentação nos cemitérios da Grande Vitória, nesta segunda-feira (2), feriado de Finados, foi fraca. Mesmo com 2020 sendo o ano em que o Espírito Santo registrou o maior número de mortes, muitas pessoas permaneceram em casa devido à pandemia do novo coronavírus.
Lidiane Gomes da Silva, 37, não deixou de prestar homenagens à mãe, que faleceu no início do ano. Junto de familiares, Lidiane esteve no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, e também observou uma menor circulação de pessoas. Além da minha mãe, tenho meu avô e alguns amigos enterrados aqui. Nesse horário, em comparação aos outros anos o movimento está menor, sem a aglomeração de sempre, relatou.
Com a movimentação reduzida, máscaras e álcool em gel também fizeram parte do dia de quem foi aos cemitérios para prestar homenagens a entes queridos. Todos bem organizados em relação a isso. Na entrada tinha duas pessoas oferecendo álcool em gel, comentou Lidiane.
Além de Santo Antônio, em Vitória, a reportagem de A Gazeta também visitou os cemitérios de São Jorge, no bairro Oriente, em Cariacica, e de Serra Sede, na Serra. Todos os locais visitados registraram um fraco movimento.
Confira abaixo algumas imagens registradas na segunda-feira:

Cemitérios da Grande Vitória têm movimento fraco no Finados da Pandemia

*Vinicius Viana é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados