Máscaras e álcool em gel fizeram parte do dia de quem foi aos cemitérios para prestar homenagens aos mortos Crédito: Ricardo Medeiros

Lidiane Gomes da Silva, 37, não deixou de prestar homenagens à mãe, que faleceu no início do ano. Junto de familiares, Lidiane esteve no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, e também observou uma menor circulação de pessoas. Além da minha mãe, tenho meu avô e alguns amigos enterrados aqui. Nesse horário, em comparação aos outros anos o movimento está menor, sem a aglomeração de sempre, relatou.

Com a movimentação reduzida, máscaras e álcool em gel também fizeram parte do dia de quem foi aos cemitérios para prestar homenagens a entes queridos. Todos bem organizados em relação a isso. Na entrada tinha duas pessoas oferecendo álcool em gel, comentou Lidiane.

Além de Santo Antônio, em Vitória, a reportagem de A Gazeta também visitou os cemitérios de São Jorge, no bairro Oriente, em Cariacica, e de Serra Sede, na Serra. Todos os locais visitados registraram um fraco movimento.

Confira abaixo algumas imagens registradas na segunda-feira:

Cemitérios da Grande Vitória têm movimento fraco no Finados da Pandemia