CBN Vitória: Ethel Maciel fala sobre vacinação contra Covid em 2025

O Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O informe técnico que traz as mudanças foi divulgado pela pasta nesta semana. Segundo o ministério, as novas orientações já foram enviadas para as secretarias de saúde de todos os estados. Entre as principais alterações está a entrada do imunizante no Calendário Nacional de Vacinação de rotina de gestantes e idosos. Em janeiro, o ministério já havia inserido a proteção contra o coronavírus no calendário infantil. Além disso, houve a inclusão de uma nova vacina no país, desenvolvida pelo laboratório Novavax. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, fala sobre o assunto. Acompanhe abaixo: