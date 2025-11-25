Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: INSS exige biometria em novos pedidos e "mal súbito" causa acidentes de trânsito

CBN Vitória ao vivo: INSS exige biometria em novos pedidos e "mal súbito" causa acidentes de trânsito

No programa desta terça (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:36

No programa CBN Vitória desta terça (25), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta terça (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: INSS exige biometria em novos pedidos e "mal súbito" causa acidentes de trânsito

Mudança já está em vigor e libera construções nas chamadas Áreas Urbanas Consolidadas num limite menor dos rios e córregos do que a norma anterior

Cachoeiro reduz área de proteção em margem de rios de 100 para 5 metros

Obra desmoronou na tarde de segunda-feira (24), mas ninguém ficou ferido; veja o momento do desabamento

Muro desaba e assusta moradores em Piúma

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais