Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: celular vai alertar mulher vítima de violência da aproximação de agressor

CBN Vitória ao vivo: celular vai alertar mulher vítima de violência da aproximação de agressor

No programa desta quarta (19), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:43

No programa CBN Vitória desta quarta (19), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quarta (19), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: celular vai alertar mulher vítima de violência da aproximação de agressor

Primeira viagem à noite será realizada em 1° de janeiro de 2026; trem vai circular nos meses de janeiro, em julho e em dezembro

Trem noturno de Vitória a Minas: venda de passagens começa nesta quinta-feira (20)

Decisão judicial publicada na segunda-feira (17) determinou a paralisação das intervenções no local, sob pena de multa diária de R$ 50 mil

Morro do Moreno: prefeitura vai recorrer de decisão que suspendeu obras

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais