CBN Cotidiano ao vivo: uso do ChatGPT pode levar à queda no desempenho dos alunos?

No programa desta terça (28), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:57

No programa CBN Cotidiano desta terça (28), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa se o uso do ChatGPT pode levar à queda no desempenho dos alunos.

