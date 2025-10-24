Home
CBN Cotidiano ao vivo: Mel Lisboa chega em Vitória com autobiografia musical de Rita Lee

No programa desta sexta (24), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:10

No programa CBN Cotidiano desta sexta (24), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia! O destaque é a entrevista com a atriz Mel Lisboa, que traz para Vitória com uma autobiografia musical da Rita Lee.

No programa desta sexta (24), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

