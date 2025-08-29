Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: capixaba leva moqueca para a Itália e vira a chef queridinha dos jogadores famosos

No programa desta sexta-feira (29), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:11

No programa CBN Cotidiano desta quinta (17), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Conheça a história da capixaba Roseli Schwartz. Depois de levar a panela de barro na mala, ela transformou a moqueca capixaba em cartão de visita e hoje é referência gastronômica em Roma.

